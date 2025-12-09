No es Argentina: qué selección ganará el Mundial 2026, según Novak Djokovic

Uno de los mejores tenistas de la historia vaticinó una final que nadie más en el mundo del fútbol parece prever.

El tenista serbio Novak Djokovic Foto: REUTERS

Luego del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, personalidades de todo el mundo se lanzaron a vaticinar cuál sería la final y qué selección se quedaría con la copa más preciada. Sin embargo, el tenista serbio Novak Djokovic fue uno de los que más se la jugó.

El que más trofeos levantó en la historia del tenis pronosticó que la Selección de Portugal ganará la Copa del Mundo de fútbol de 2026 al vencer en la final a la de México.

Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal. Foto: REUTERS

“Voy a ser atrevido, va a ganar el Mundial Portugal y le va a vencer en la final a México”, declaró en una entrevista con el creador de contenido jordano Mohamed Adnan durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi.

En el Mundial de 2026, que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, la selección mexicana que dirige Javier Aguirre está situada en el grupo A junto con las de Sudáfrica (partido inaugural), Corea del Sur y el ganador de la ruta D de la UEFA (República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte).

La Portugal de Cristiano Ronaldo que dirige el español Roberto Martínez está en el grupo K, el que competirá con Uzbekistán, Colombia y el ganador de la repesca A del torneo clasificatorio de la FIFA (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo).

Qué selección ganará el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial se metió de lleno en el mundo del fútbol y ahora también se anima a predecir campeones. Según estima, la Selección Argentina se quedaría con el bicampeonato en 2026. Los datos marcan que la Scaloneta mantiene ese equilibrio entre experiencia, recambio y un nivel de juego que todavía la ubica por encima de la mayoría.

La base del 2022 sigue firme, algunos jugadores llegan en su mejor momento y las nuevas figuras suman potencia. Todo eso hace que la IA apueste fuerte por otra vuelta olímpica albiceleste. Si se cumple este pronóstico, la Selección volvería a meterse en la historia grande en una Copa del Mundo que será más larga, competitiva e impredecible. La tecnología ya dio su veredicto, ahora falta ver qué dice la pelota cuando empiece a rodar.