En medio de los rumores de salida, Alpine sorprendió y respaldó a Franco Colapinto: la imagen

La escudería francesa de Fórmula 1 apoyó al argentino, a pesar de que todavía no sumó puntos con el equipo.

Franco Colapinto Foto: REUTERS

Franco Colapinto espera con ansias lo que ocurra en el Gran Premio de Bélgica 2025, la próxima carrera de la Fórmula 1. En medio de rumores acerca de su futuro y la posibilidad de que sea reemplazado, desde Alpine lo respaldaron con un posteo en redes sociales.

Con dos imágenes del argentino, las cuentas de Alpine escribió: “¡Vamos, Franco!”. Como ocurre habitualmente, la publicación tuvo mucha repercusión, por sobre el resto de los posteos. Desde su llegada a la competencia, el piloto genera más interacciones que el resto, por lo que su escudería no pierde la oportunidad de mostrarlo en sus redes.

El posteo de respaldo a Franco Colapinto desde Alpine Foto: Captura de pantalla

A falta de 12 carreras para el final de temporada, desde el equipo francés intentaron despejar las dudas sobre el futuro de Franco Colapinto. Además, siempre lo respaldaron ante los rumores de ser reemplazado por no haber sumado puntos hasta el momento.

El ex Williams no pudo encontrar el mejor rendimiento, además de que su auto no lo acompaña. Tras seis carreras con Alpine, se mantiene en cero unidades y está en la última posición del campeonato de pilotos. Sin embargo, no pierde las esperanzas de conseguir buenos resultados que lo pongan a la par de Pierre Gasly, su compañero.

Franco Colapinto en Alpine. Foto: X AlpineF1Team

Gran Premio de Bélgica 2025: los días y horarios de la participación de Franco Colapinto

La actividad en la Fórmula 1 retomará el próximo fin de semana, entre el viernes 25 de julio y el domingo 27 de julio en el mítico circuito de Spa Francorchamps.

Viernes 25 de julio

Práctica 1 : 07:30.

Clasificación sprint: 11:30.

Sábado 26 de julio

Carrera Sprint : 7.

Clasificación: 11.

Domingo 27 de julio

Carrera: 10.

El calendario completo de la Fórmula 1 para 2025