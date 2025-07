Opens in new window

“Estamos muy preocupados”: Chicho Serna habló del flojo presente de Boca tras la eliminación de la Copa Argentina

El integrante del Consejo de Fútbol del “Xeneize” apuntó contra el rendimiento de algunos jugadores: “No están en su mejor momento”.

Juan Román Riquelme y Chicho Serna, Boca. Foto: NA.

Luego de caer 2-1 ante Atlético Tucumán y quedar afuera de la Copa Argentina, el clima en Boca es más que tenso. Así lo explicó Mauricio “Chicho” Serna, integrante del Consejo de Fútbol del “Xeneize”, quien admitió la necesidad de “hacer autocrítica” ante el difícil momento que atraviesa el equipo.

“Estamos muy preocupados, más bien ocupados en cómo buscar mejorar. Hay rendimientos que no están en su mejor momento, pero si todos estamos juntos es mucho más fácil. A la gente de Boca le digo que nos siga apoyando como siempre lo ha hecho, somos los primeros que queremos ganar, como nuestros futbolistas”, dijo.

Boca Juniors ante Atlético Tucumán. Foto: NA.

Y agregó en diálogo con ESPN: “Sabemos que el presente no ha sido muy bueno, pero en este último partido hubo pasajes de buenas sensaciones pero no alcanza. Por más que hayamos creado una buena cantidad de acciones no podemos ponerlo como pretexto. La realidad es que nos está costando demasiado”.

En tanto, Serna admitió que el club tiene “muy buenos jugadores” y que “el primer paso es desde adentro tener autocrítica importante y saber que tenemos que mejorar, hay futbolistas a los que les ha costado mucho más a nivel individual”.

En tanto, expresó su deseo de que el equipo pueda levantar cabeza: “Nos tomamos un café con Miguel (Russo). Está golpeado, pero tiene la fuerza, la experiencia y el conocimiento para que el domingo sea un nuevo partido, un nuevo compromiso y una nueva obligación. Trabajando juntos es el camino”.

Boca Juniors ante Atlético Tucumán. Foto: NA.

“Estamos en una posición en la que seguramente nos equivocamos muchas veces, pero estamos convencidos de que hacemos lo mejor para el club”, afirmó Chicho sobre el descontento de los hinchas.

Por último, se refirió la situación de Carlos Palacios, quien quedó fuera de la lista de convocados y estuvo rodeado de rumores: “Tiene unos pequeños problemas en las rodillas. Después el cuerpo técnico decidió que no viaje. No hay nada más. Cuando no hay buenos resultados ni buenos rendimientos, se exagera todo”, señaló.

Boca rescindió el contrato de Esteban Rolón

Esteban Rolón rescindió su contrato y se va de Boca. Desde que regresó de su préstamo en Belgrano en enero, el volante de 30 años no fue considerado por Miguel Ángel Russo.

La decisión se debe a que no llegó ninguna oferta formal para emigrar, por lo que el Consejo acordó darle vía libre al futbolista que tenía contrato hasta diciembre de 2026.