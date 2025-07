Opens in new window

Qué necesita Boca para clasificarse a la Copa Libertadores 2026 tras quedar eliminado en la Copa Argentina

El equipo se enfrenta a un escenario en el que solo tiene dos caminos posibles para asegurar su lugar en el máximo certamen continental. Los detalles.

Boca Juniors ante Atlético Tucumán. Foto: NA.

Boca Juniors agravó aún más su crisis futbolística tras caer derrotado por 2 a 1 frente a Atlético Tucumán y quedar así eliminado de la Copa Argentina 2025, en el partido que disputaron en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por los 16avos de final.

Los goles del “Decano” fueron convertidos por el defensor Clever Ferreira, a los 20 minutos de la segunda mitad, y el delantero Mateo Bajamich, a los 29 minutos del mismo período, mientras que el atacante uruguayo Edinson Cavani descontó en el sexto minuto de descuento para el “Xeneize”.

Boca Juniors ante Atlético Tucumán. Foto: NA.

Con el triunfo, Atlético Tucumán enfrentará a Newell’s por los octavos de final de la copa nacional, en un partido con día, sede y horario a confirmar.

Qué necesita Boca para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

La primera posibilidad para el equipo Xeneize es conquistar el Torneo Clausura. Esto podría lograrse ubicándose entre los ocho mejores de su grupo en esta competencia, avanzar a los octavos de final y luego superar las siguientes fases eliminatorias hasta quedarse con el título, ya que ganar el Clausura otorgaría de manera automática un cupo en la Copa Libertadores.

Boca Juniors ante Atlético Tucumán. Foto: NA.

La segunda instancia se relaciona a la tabla anual de la Liga Profesional, que se establece con la suma de todos los puntos obtenidos a lo largo de la temporada en ambas etapas (Apertura y Clausura) y en ciertos casos, la Copa de la Liga.

En este caso, los primeros dos equipos de la tabla anual clasifican directamente a la fase de grupos de la Libertadores, mientras que el tercero accede a la fase preliminar del certamen internacional.

En resumidas cuentas, la clave se encuentra en cada punto que sume el equipo en los 14 partidos restantes de la fase de grupos del Clausura.

Boca Juniors ante Atlético Tucumán. Foto: NA.

Síntesis del partido:

Copa Argentina 2025.

16avos de final.

Boca 1 – Atlético Tucumán 2.

Estadio: Madre de Ciudades.

Árbitro: Hernán Mastrangelo.

Boca: Agustín Marchesinh; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Frank Fabra; Malcom Braida, Williams Alarcón, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela, Ignacio Galván; Adrián Sánchez Kevin Ortiz, Lautaro Godoy; Mateo Coronel, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Goles en el segundo tiempo: 20m C.Ferreira (AT), 29m Bajamich (AT); 51m Cavani (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Mateo Bajamich por Coronel (AT), 23m Carlos Auzqui por Villa (AT), Lautaro Blanco por Fabra (B) y Brian Aguirre por Braida (B); 29m Damián Martínez por I.Galván (AT) y Franco Nicola por Godoy (AT), 38m Nicolás Laméndola por L.Díaz (AT) y Kevin Zenón por Alarcón (B).