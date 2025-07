Opens in new window

Franco Colapinto habló de todo: de la ilusión por la vuelta de la Fórmula 1 a la Argentina a sus chances en el Gran Premio de Bélgica

El piloto de Alpine se expresó ante la prensa a días de una nueva carrera en la Máxima. ¿Qué dijo de un posible Gran Premio de Buenos Aires?

Franco Colapinto Foto: REUTERS

En la previa del Gran Premio de Bélgica, Franco Colapinto se mostró optimista de cara a lo que será su séptimo fin de semana en la temporada 2025 de Fórmula 1.

Tras el trago amargo en Silverstone, el piloto argentino aseguró que Spa-Francorchamps puede ofrecer una buena oportunidad para reivindicarse.

“El auto de Alpine va bien en la lluvia”, afirmó con entusiasmo, destacando una de las pocas virtudes del monoplaza de la escudería francesa.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Gran Bretaña. Foto: REUTERS

Colapinto lamentó no haber podido girar en condiciones húmedas en la última fecha disputada en Inglaterra, ya que confiaba en su rendimiento sobre piso mojado: “Me hubiese encantado correr en Silverstone bajo la lluvia. Fue una pena no haber tenido esa experiencia”.

Sin embargo, el argentino apunta todos sus esfuerzos a un circuito históricamente complejo como Spa, donde la inestabilidad climática suele ser un factor determinante: “Me encanta Spa, integra esos circuitos que tienen mucha historia en el deporte. Pasar por Eau Rouge en un Fórmula 1 es algo muy especial”.

Respecto a su rendimiento general en la temporada, el piloto reconoció que sus primeras presentaciones no fueron las esperadas, pero remarcó que sigue adaptándose al auto y al equipo: “No fueron las carreras que esperaba, pero en todos los fines de semana me quedé con cosas. Ahora la idea es poner todo junto”.

Franco Colapinto en la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Bélgica. Foto: REUTERS

El GP de Buenos Aires y sus vacaciones

El pilarense también se refirió a las remodelaciones del Autódromo de Buenos Aires y al anuncio del regreso de MotoGP en 2027.

Si bien celebró la vuelta de la categoría, mostró cierta cautela sobre la posibilidad de recibir a la Fórmula 1. “Me parece genial que MotoGP corra en Buenos Aires, donde hay tantos fanáticos. Llevar de vuelta a la Fórmula 1 será más difícil, pero sería fantástico si se lograra. Es uno de mis sueños”, expresó.

Colapinto consideró que las obras parecen estar más enfocadas en motos que en monoplazas, y sugirió que aún queda “mucho trabajo por hacer” para adaptar el circuito a los estándares de la F1.

El piloto argentino reconoció que el calendario no dará respiro, ya que luego de Bélgica viajará a Hungría y luego llegará el receso de verano. Pero en su caso, no habrá descanso: “No voy a tener vacaciones. Quiero seguir encontrando performance en el auto”.