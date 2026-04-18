D10S eterno, el álbum de figuritas virtual de Maradona. Foto: D10S Eterno

Cada año mundialista, los más pequeños se suman a la ola de figuritas y los recreos de colegios, plazas y hasta grupos de redes sociales son testigos de “cambios” con el objetivo de llenar el álbum.

Sin embargo, los adultos con niños adentro, que no quieren quedarse afuera de la moda, tienen un nuevo lugar para volver a la infancia con el superhéroe de todo futbolero.

D10S eterno, el álbum de figuritas virtual de Maradona. Foto: D10S Eterno

Se trata de “D10S Eterno”, el nuevo álbum virtual y gratuito en homenaje a Diego Maradona que nació en las redes y se rápidamente se volvió viral entre los maradoneanos.

Su creador, Damián (@Damianxiety), es un programador web que combinó su conocimiento con su pasión por el Diez para llevar adelante un proyecto que sumó miles de usuarios.

Como en los tradicionales álbunes de papel, en la plataforma abrís un sobre, pegas las nuevas imágenes y tenes la opción de cambiar las repetidas.

Además, vas sumando sobres extras por cada objetivo conseguido y se renuevan los paquetes todos los días a la misma hora. Y como no podía ser de otra manera, tenía que ser a las 10:10.

D10S eterno, el álbum de figuritas virtual de Maradona. Foto: D10S Eterno

Para completar la colección, se deben pegar 555 imágenes del Diez, de toda su vida. Desde los Cebollitas hasta su etapa de entrenador, pasando por la gloria del Mundial 1986 o sus diferentes looks en Boca o Napoli.

Además, las figuras se dividen en comunes, especiales y hologramas, que después pueden variar en su “valor” a la hora de cambiarlas.

D10S eterno, el álbum de figuritas virtual de Maradona. Foto: D10S Eterno

Para ser parte de esta comunidad, ya sea por tu pasión por Maradona, por su fanatismo por los cromos o por las dos, podes sumarte en https://jueguitos.com.ar/diegote/. Volvé a la infancia y reviví la vida del más grande todos los tiempos, que no se te escape la tortuga!.

Por Matías Greisert

X: @MatíasGreisert