Javier Castrilli opinó sobre el penal que reclamó River en el final del Superclásico:

Javier Castrilli. Foto: X @castrillijavier

El triunfo de Boca Juniors ante River en el Monumental dejó con sabor amargo a los hinchas del “Millonario” no solo por la derrota contra su eterno rival, sino también por una jugada a último minuto en la que se reclamó un penal que podría haber cambiado la historia.

Uno de los personajes que se sumó a la polémica en el final del Superclásico es Javier Castrilli, quien cuestionó la actuación del árbitro Darío Herrera.

El exjuez internacional usó sus redes sociales para sentenciar que el “Millonario” fue perjudicado en la última jugada del partido: “Hubo un claro desplazamiento con el brazo… PENAL..!!!”, escribió en su cuenta de X sobre la jugada que tuvo a Lautaro Blanco y Lucas Martínez Quarta como protagonistas.

La polémica del Superclásico. Video: TNT Sports

“Ya es una constante en el fútbol argentino… la falta de Seguridad Jurídica dentro del juego. Reina la imprevisibilidad. Jamás se sabe si cualquier falta tendrá la sanción correspondiente”, sumó el exárbitro en su profundo análisis.

Según el criterio de Castrilli, la jugada debió sancionarse con la pena máxima, ya que Blanco presuntamente sorprendió a Martínez Quarta cuando este tenía ambos pies apoyados, y el impacto fue suficiente para desestabilizarlo e impedirle disputar la pelota.

“Un empujón no requiere que sea realizado con fuerza tal que haga caer al adversario, sino que resulte suficiente para desestabilizarlo”, sentenció.

La jugada polémica del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors en el Torneo Apertura 2026. Foto: Captura de video

Pese a las quejas, durante el partido Herrera consideró que la acción no fue infracción y dejó seguir el juego, lo que generó la inmediata reacción de los futbolistas y el cuerpo técnico de River.

Desde el banco y dentro del campo, las protestas fueron intensas, en una escena que rápidamente encendió el debate tanto en el estadio como fuera de él.