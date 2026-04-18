Eduardo Chacho Coudet en River. Foto: X @RiverPlate

El calendario apenas le dio respiro a River. Cuando todavía resonaba el triunfo ante Carabobo, una noticia alteró el escenario ideal: Fausto Vera quedó descartado para el Superclásico ante Boca y Eduardo Coudet se vio obligado a recalcular el corazón de su equipo en la semana más sensible del semestre.

La lesión del mediocampista no solo implica una baja más: afecta directamente el equilibrio táctico de un River que encontró en Vera al eje de presión, recuperación y primer pase desde la salida. En su ausencia, el DT enfrenta una decisión que puede condicionar el desarrollo del partido más importante del fútbol argentino.

La baja que cambia el plan original

Fausto Vera sufrió un esguince de ligamento colateral medial grado dos en la rodilla derecha durante el primer tramo del encuentro ante el conjunto venezolano. Aunque intentó continuar, los estudios confirmaron que no estará disponible por al menos dos o tres semanas, lo que lo deja automáticamente fuera del choque ante Boca.

Para Coudet, la pérdida es significativa: Vera fue titular prácticamente desde su llegada y se convirtió en un futbolista clave por su lectura táctica y despliegue. Sin él, River pierde orden, cobertura y una referencia clara en la mitad de la cancha.

Lesión de Fausto Vera en River. Foto: REUTERS

Juan Cruz Meza: juventud, presente y confianza

Entre las opciones disponibles, Juan Cruz Meza aparece como el nombre que más consenso genera puertas adentro. El juvenil respondió con personalidad ante Carabobo, sumó minutos de calidad y mostró una madurez poco habitual para su edad.

Aunque su formación fue más ofensiva, el cuerpo técnico lo probó como interior y como mediocampista central durante los entrenamientos, y su rendimiento reciente lo posiciona como una alternativa real para un partido de alta presión.

La gran incógnita es si la exigencia emocional del Superclásico será un obstáculo o un impulso para un jugador que atraviesa su mejor momento futbolístico.

Kevin Castaño: experiencia bajo la lupa

El otro candidato fuerte es Kevin Castaño, quien reúne características similares a Vera desde lo posicional, pero llega con un contexto mucho más complejo. Su última actuación fue irregular y recibió silbidos del público, un dato no menor pensando en el clima que se vivirá en el Monumental.

Desde lo táctico, es el reemplazo más lógico. Desde lo anímico, la apuesta más riesgosa. Coudet sabe que una decisión equivocada en este punto puede pesar durante 90 minutos.

Tomás Galván, River vs Belgrano. Foto: X @RiverPlate

Galoppo, la opción silenciosa

Giuliano Galoppo corre desde atrás, pero no está descartado. Recién recuperado de una lesión y con poco rodaje competitivo, su perfil más ofensivo y su falta de ritmo lo alejan de la titularidad, aunque podría ser una carta para el segundo tiempo si el partido lo exige.

Un mediocampo que no se negocia

Más allá del reemplazo de Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván se perfilan como piezas fijas en la estructura del equipo. Ambos sostienen intensidad, dinámica y conexión con los extremos, elementos clave para enfrentar a un Boca compacto y directo.

La probable formación de River

Con este panorama, River podría salir al Superclásico con:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Tomás Galván, Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza o Kevin Castaño; Ian Subiabre; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Un Superclásico que empieza en la pizarra

Para Coudet, este será su primer Superclásico como entrenador de River, y la ausencia de Vera lo obliga a tomar una decisión que definirá no solo un nombre, sino una idea. Juventud o experiencia. Proyección o respaldo. Riesgo o seguridad.

El dilema está planteado. Y en el fútbol argentino, pocas elecciones pesan tanto como las que se toman antes de enfrentar a Boca.