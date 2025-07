Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Por qué Miguel Ángel Russo apartó a tres jugadores de Boca y cómo se enteraron

Marcos Rojo, Cristian Lema y Marcelo Saracchi fueron notificados de una forma insólita que habían sido borrados del Xeneize.

Marcos Rojo, uno de los borrados por Russo. Foto: Prensa Boca Juniors.

Todos los días hay una nueva noticia que sacude el mundo Boca y agigante un poquito más la tremenda crisis que vive el club. Hoy se conoció que Marcos Rojo, Cristian Lema y Marcelo Saracchi fueron separados del plantel. La manera en la que se enteraron sorprendió a propios y extraños.

Es que, si bien los tres futbolistas sospechaban que serían apartados, no había nada oficial que lo indicara. Por el contrario, cayeron en la cuenta de la decisión del cuerpo técnico cuando llegaron al vestuario y notaron que no estaba su ropa.

Cristian Lema entrenará diferenciado en Boca. Foto: NA.

De esa manera, se conoció que fueron los utileros quienes les hicieron saber a los tres futbolistas que ya no iban a entrenar con el resto del plantel profesional.

Fueron las personas encargadas de la gestión y cuidado de todo el material deportivo quienes les dijeron a Rojo, Saracchi y Lema que su ropa no estaba porque se tenían que entrenar en otro lado. Inmediatamente llegaron Marcelo Delgado y Raúl Cascini para comunicarles que, por decisión de Miguel Ángel Russo, a partir de ahora se entrenan en otro sector con un preparador físico.

¿Por qué fueron apartados del plantel Lema, Rojo y Saracchi?

Los motivos por los que se decidió apartar a cada futbolista son distintos: Cristian Lema faltó 2 días al entrenamiento de Boca sin avisar, Marcos Rojo se fue de un entrenamiento sin autorización y Marcelo Saracchi presionó para irse del club.

Marcelo Saracchi no entrenará junto al resto de sus compañeros. Foto: X @BocaJrsOficial.

Durante la tarde del martes, el defensor central de 35 años, ex Estudiantes de La Plata, tuvo un fuerte intercambio con el cuerpo técnico y abandonó el predio de Ezeiza sin trabajar. Russo le pidió al zurdo y al resto de los jugadores que no concentraron con Huracán que no participen de la charla -en la que hubo autocrítica por ese partido- y, en desacuerdo con la determinación, se fue en malos términos.

Esta nueva reacción de Rojo tuvo consecuencias inmediatas y no solo para él, sino también para Saracchi y Lema, dos de los jugadores que no forman parte de los planes del entrenador desde que la delegación volvió del Mundial de Clubes.