“¡Qué idiota!”: el enojo de Franco Colapinto con Oliver Bearman en el Gran Premio de Hungría

El argentino no tuvo una buena jornada en Hungaroring y, como si fuera poco, protagonizó un cruce con el piloto de Haas. El video del tenso momento.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría. Foto: REUTERS

En medio de la frustración por su floja temporada, Franco Colapinto terminó el viernes de entrenamientos en el GP de Hungría con un notable enojo. En la segunda práctica libre, cuando buscaba su mejor intento con neumáticos blandos, el piloto argentino se topó con el Haas de Oliver Bearman en la zona rápida previa a la chicana y todo terminó en insultos.

El británico, que iba lento para preparar vuelta, se quedó en la trayectoria ideal y obligó al corredor de Alpine a abortar su giro. “¡Qué idiota!”, gritó Colapinto por radio, visiblemente furioso, mientras su ingeniero Stuart Barlow le respondió: “Sí, no sé qué estaba haciendo ahí”.

El enojo de Franco Colapinto. Video: F1

El enojo no finalizó ahí, ya que por parte de los comisarios de la carrera no investigaron lo ocurrido y Bearman no recibió ninguna sanción por lo ocurrido, lo cual generó polémica en el equipo francés.

El mal momento llegó en una jornada ya complicada para Alpine, donde el argentino había marcado un tiempo 1:17.959 en la primera práctica libre y bajó a 1:17.163 en la segunda, pero aun así quedó lejos de la zona media.

Franco Colapinto en su Alpine. Foto: REUTERS

“No encontramos grip; nos está costando mucho”, reconoció el pilarense. Según explicó, el equipo probó dos configuraciones distintas en los monoplazas, pero ninguna rindió: “Tanto Pierre [Gasly] como yo tomamos direcciones diferentes y no funcionaron. Hay que analizar bien esta noche”.

Días y horarios del Gran Premio de Hungría

Sábado 2 de agosto

Prácticas libres 3: 7:30.

Clasificación: 11:00.

Domingo 3 de agosto