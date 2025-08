Opens in new window

Franco Colapinto, frustrado tras el GP de Hungría: “Perdimos mucho tiempo, fue un desastre”

El piloto argentino finalizó 18° en el circuito de Hungaroring, afectado por dos paradas fallidas en boxes por parte del equipo Alpine. Su compañero, Pierre Gasly, terminó 19° luego de una penalización.

Franco Colapinto en el GP de Bélgica. Foto: REUTERS

Franco Colapinto cerró una jornada complicada en el Gran Premio de Hungría, donde finalizó en la 18ª posición. El joven piloto expresó su descontento con el rendimiento de Alpine y señaló fallas en la estrategia del equipo, particularmente por dos detenciones en boxes que le hicieron perder un tiempo crucial.

“Hay que verlo ahora con los ingenieros en el box. No fue mala la largada en sí, pero no tenía nada de grip atrás, había ganado un puesto y después perdí muchos. Perdimos mucho tiempo. Una carrera para el olvido, no teníamos mal ritmo, fue un desastre”, señaló en declaraciones a ESPN.

Franco Colapinto en el GP de Hungría de Fórmula 1. Foto: Reuters / Bernadett Szabo.

Las paradas en boxes representaron un duro golpe en su rendimiento. En la primera, el equipo tardó 11 segundos en reemplazar los neumáticos, y en la segunda, 7 segundos. En total, Colapinto perdió 18 segundos, un margen considerable para una categoría donde cada décima cuenta.

El piloto no ocultó su frustración: “Oh, por Dios”, exclamó al regresar a la pista tras una de las detenciones más problemáticas del día, que lo relegó al fondo.

Desde Alpine ya confirmaron que se trabajará junto a Colapinto para entender las causas detrás de los errores, en un fin de semana que expuso fallas operativas y deja interrogantes de cara a lo que resta de la temporada.

Franco Colapinto. Foto: REUTERS

Franco Colapinto finalizó décimo octavo en el GP de Hungría, que tuvo como ganador a Lando Norris

Este domingo, el piloto argentino Franco Colapinto disputó el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, la última competencia antes de la pausa en el calendario. El joven corredor logró clasificarse en la 14ª posición, superando por tres puestos a su compañero de equipo, Pierre Gasly. No obstante, no consiguió concretar una buena largada y sufrió problemas en boxes, lo que comprometió rápidamente su posición para este circuito.

El liderazgo de la carrera se lo llevó el piloto de McLaren, Lando Norris, quien se disputó cabeza a cabeza el primer lugar con su compañero de escudería, Oscar Piastri. El tercer puesto fue para Mercedes de la mano de George Russell, que logró ganarle la posición al monegasco Charles Leclerc, representante de Ferrari.