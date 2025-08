Opens in new window

Alpine inició una investigación interna tras la polémica en boxes con Franco Colapinto en el GP de Hungría

El piloto argentino padeció dos groseros y lentos errores que lo alejaron de la lucha de los puntos, a pesar de tener buen ritmo. En medio de las críticas, la escudería francesa busca entender qué sucedió durante el ingreso a los pits.

Franco Colapinto en el GP de Hungría de la Fórmula 1. Foto: EFE (Anna Szilagyi)

Franco Colapinto finalizó con un sabor amargo tras el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, en el cual finalizó décimo octavo tras dos groseros errores de sus mecánicos luego de ingresar a boxes para cambiar sus neumáticos.

En su primera entrada a boxes para cambiar los neumáticos de su monoplaza, un trabajo que suele durar poco más de dos segundos, sus mecánicos se extendieron a 11, un tiempo que lo dejó sin chances de sumar puntos.

Alpine inició una investigación interna para detectar las causas de las lentas paradas de Franco Colapinto. Foto: Pool via REUTERS

A mitad de la carrera, volvió a ingresar a boxes para poner neumáticos duros y el pit-stop volvió a ser lento: 7 segundos de demora, muy lejos de los 2.5 de su compañero Pierre Gasly, en su único ingreso.

Frente a esta polémica situación, que no pasó desapercibida en las redes sociales, Alpine inició una investigación interna para detectar las causas de las demoras y evitar futuras repeticiones.

Franco Colapinto finalizó décimo octavo en el GP de Hungría de Fórmula 1. Foto: Reuters / Bernadett Szabo.

Según informó 'Motorsport‘, el sistema para revisar que todo esté en su lugar durante la parada podría no haber registrado correctamente que la rueda trasera izquierda estaba bien ajustada.

No obstante, el fallo podría haberse dado en un sensor de la pistola neumática. De esta manera, Colapinto no salió rápido de los pits y, a pesar de tener el 6° mejor ritmo de la carrera, no pudo remontar en el GP de Hungría.

Fórmula 1: el análisis de Colapinto sobre el GP de Hungría

“Paramos muy temprano. La primera fue 10 segundos y la segunda 9. Perdimos mucho tiempo y después tuve como 8 banderas azules porque me pasaron dos veces varios, y perdimos otros 15 o 20 segundos con los rezagados”, declaró Colapinto a ‘ESPN’.

Franco Colapinto en el GP de Hungría de Fórmula 1. Foto: Reuters / Jakub Porzycki.

Y sentenció: “Fue una carrera para el olvido. No creo que teníamos tan mal ritmo, pero fue un desastre… La carrera no fue buena. No la ejecutamos bien, tuvimos muchos errores… En la largada, en los pit stops… Mal en general, no fue un buen día“.