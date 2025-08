Opens in new window

La polémica publicación que escribió y luego borró el manager de Franco Colapinto: “Podemos hacerlo juntos”

Jamie Campbell-Walter hizo mención de un comentario en X para referirse a la mala gestión de Alpine durante las dos entradas a boxes del piloto argentino en el GP de Hungría. Mirá el filoso posteo.

Jamie Cambpell-Walter y Franco Colapinto. Foto: Instagram @jamiecampbellwalter

La escudería Alpine de Fórmula 1 recibió duras críticas tras las dos malas detenciones en boxes que padeció Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría. Entre los cientos de comentarios negativos, se destacó uno en particular: el de Jamie Campbell-Walter, manager del argentino.

El ex piloto escocés citó una publicación en X de Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, uno de los sponsors más importante del pilarense: “El año que viene voy a tener tiempo para ayudar a cambiarle las ruedas a Franquito un poco más rápido“.

El polémico tuit de Jamie Campbell-Walter, el manager de Franco Colapinto. Foto: X @jamiecampbellwalter

En base a este tuit, Campbell-Walter acompañó el mensaje de Galperín y escribió: “Yo también. Podemos hacerlo juntos“. La polémica publicación del manager de Colapinto duró pocos minutos, ya que después la borró para no generar polémicas.

Jamie y su pareja, María Catarineu, están a cargo de la representación de Colapinto desde 2019, temporada en la cual el joven pilarense de 22 años fue campeón de la Fórmula 4 (España) antes de su ascenso a la máxima categoría del automovilismo.

Fórmula 1: el análisis de Colapinto sobre el GP de Hungría

“Paramos muy temprano. La primera fue 10 segundos y la segunda 9. Perdimos mucho tiempo y después tuve como 8 banderas azules porque me pasaron dos veces varios, y perdimos otros 15 o 20 segundos con los rezagados”, declaró Colapinto a ‘ESPN’.

Franco Colapinto en el GP de Hungría de la Fórmula 1. Foto: EFE (Anna Szilagyi)

Y sentenció: “Fue una carrera para el olvido. No creo que teníamos tan mal ritmo, pero fue un desastre… La carrera no fue buena. No la ejecutamos bien, tuvimos muchos errores… En la largada, en los pit stops… Mal en general, no fue un buen día“.

Desde su regreso a la Fórmula 1, después de su auspicioso debut en Williams Racing, el piloto argentino todavía no logró sumar puntos con la escudería Alpine, que en la última posición de la tabla de constructores.

