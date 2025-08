Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

“Chicho” Serna rompió el silencio tras su salida del Consejo de Fútbol de Boca: “Si me equivoqué, ofrezco disculpas”

El ex futbolista colombiano habló ante los medios luego de su salida del Xeneize. “Di lo mejor que tenía para dar”, expresó.

Mauricio Serna Foto: Captura de video.

Luego de presentar la renuncia a su cargo en el Consejo de Fútbol de Boca, Mauricio “Chicho” Serna rompió el silencio y dejó sus sensaciones en su salida del club.

“Vengo a manifestar lo que es claro. Presentamos la renuncia. Hasta hoy fui parte del club“, inició.

“No ha sido fácil. Los que me conocen saben lo que significa este club, pero la vida se trata de decisiones. A veces acertamos y a veces nos equivocamos. No me guardé nada, di lo mejor que tenía para dar“, continuó.

Mauricio "Chicho" Serna, tras su salida del Consejo de Fútbol de Boca. Video: Gentileza ESPN

“Es un momento muy difícil, pero así como un día el presidente me incitó a ser parte de su grupo de trabajo, hoy soy honesto y digo que lo di todo. A los hinchas les digo que los quiero mucho, que les agradezco por el cariño”, expresó.

“Seguramente me he equivocado y ofrezco mis disculpas, no dejo de ser humano. Se tomó la decisión y ya. Ahora habrá que ver que pasa en mi nueva etapa de vida. Ayer concretamos la decisión y hoy ya es una realidad. Hace unos días lo hemos hablado y desde ese entonces le estuvimos buscando una vuelta”, aseguró.

“Me ofrecieron un nuevo puesto en el club, pero prefiero decir que esto tuvo su fin. La vida es así“, completó.

Juan Román Riquelme y Chicho Serna, Boca. Foto: NA.

¿Qué pasó con el Consejo de Fútbol del Xeneize?

Mauricio Serna y Raúl Cascini presentaron su renuncia y dejaran sus cargos al frente del fútbol xeneize.

Los ex futbolistas no continuarán en el club pese a que, en primera instancia, se creía que iban a ser reubicados en otros espacios.

Leandro Paredes en Boca Predio junto a Raúl Cascini y Juan Román Riquelme. Foto: Instagram @bocajrs

De esta forma, el único integrante que se mantiene en el cargo es Marcelo Delgado, quien trabajará con el nuevo director deportivo del club, que aún no fue anunciado pero hay varios nombres en danza.