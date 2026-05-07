Coquimbo Unido Vs Universitario Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Coquimbo Unido vs. Universitario, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Jueves, 07/05/2026, a partir de las 21:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en Coquimbo.

¿Por dónde ver en vivo Coquimbo Unido vs. Universitario, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Coquimbo Unido y Universitario se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Coquimbo Unido vs. Universitario, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Ramírez, Maximiliano, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Coquimbo Unido y Universitario válido por Copa Libertadores 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 21:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.