Independiente Medellín Vs Flamengo Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Independiente Medellín vs. Flamengo, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Jueves, 07/05/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Atanasio Girardot, ubicado en Medellín.

¿Por dónde ver en vivo Independiente Medellín vs. Flamengo, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Independiente Medellín y Flamengo se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Independiente Medellín vs. Flamengo, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Valenzuela Sáez, Jesús, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Independiente Medellín choca ante Flamengo, en duelo válido por Copa Libertadores 2026. La cancha del estadio Atanasio Girardot ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.