Fórmula 1: un medio inglés reveló qué necesita Franco Colapinto para seguir siendo piloto de Alpine en 2026
En medio de un gran hermetismo, la página especializada en Fórmula 1, ‘Planet 1′, publicó un artículo sobre el futuro de Franco Colapinto en Alpine tras el polémico accidente en un test de neumáticos en Hungaroring.
“Colapinto no enfrenta ninguna amenaza inmediata a su asiento en Alpine“, reza el título del artículo del sitio inglés, llevándole tranquilidad a los fanáticos del joven piloto argentino de 22 años.
En la publicación, ‘Planet 1′ analizó la temporada del pilarense y afirmó que “los rumores sobre un cambio de (Valtteri) Bottas carecen de fundamento“. El finlandés está libre tras su paso por Kick Sauber.
De esta manera, Colapinto no correría ningún riesgo de dejar su asiento en la escudería francesa por todo lo que resta de 2025. Sin embargo, al acecho de su butaca está Paul Aron, piloto de reserva de Alpine.
“Si Colapinto comienza a recuperarse, tiene buenas posibilidades de ser retenido junto a (Pierre) Gasly para la próxima temporada“, señaló el sitio especializado, respecto al futuro próximo del argentino.
Fórmula 1: ¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto?
Viernes 29 de agosto
- Prácticas Libres 1: 7:30
- Prácticas Libres 2: 11:00
Sábado 30 de agosto
- Prácticas Libres 3: 6:30
- Clasificación: 10:00
Domingo 31 de agosto
- Carrera: 10:00
Las carreras restantes que tendrá Colapinto en la Fórmula 1
- Gran Premio de Países Bajos | Zandvoort: 29 al 31 de agosto.
- Gran Premio de Italia | Monza: 5 al 7 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán | Bakú: 19 al 21 de septiembre.
- Gran Premio de Singapur | Singapur: 3 al 5 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos | Austin: 17 al 19 de octubre.
- Gran Premio de México | Ciudad de México: 24 al 26 de octubre.
- Gran Premio de Brasil | San Pablo: 7 al 9 de noviembre.
- Gran Premio de Estados Unidos | Las Vegas: 20 al 22 de noviembre.
- Gran Premio de Qatar | Lusail: 28 al 30 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi | Yas Marina: 5 al 7 de diciembre.