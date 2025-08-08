La reacción de Franco Colapinto a los dichos de Flavio Briatore sobre el flojo presente de Alpine

El directivo italiano habló de “una fase crítica” para la escudería y el piloto no dudó en contestarle.

Flavio Briatore y Franco Colapinto Foto: Instagram @briatoreflavio

En medio de un turbulento año para Franco Colapinto en la Fórmula 1 como piloto de Alpine, Flavio Briatore hizo un crudo posteo de cara a lo que viene para la escudería francesa y el joven argentino no dudó en reaccionar.

“Ha sido un comienzo difícil, pero ahora nos dirigimos a dos semanas de vacaciones de verano. Es una fase crítica en nuestro trabajo para el próximo año y sé que estamos haciendo avances positivos en ese proyecto”, publicó el italiano en su cuenta de Instagram, donde pidió: “Espero que todos vuelvan con mucha determinación y espíritu de lucha”.

La reacción de Colapinto al posteo de Briatore Foto: Instagram @briatoreflavio

El posteo se llenó de banderas argentinas y entre tantos comentarios se destacó el de Colapinto, que se limitó a responder con un “Vamos” y un emoji de bícep, que indica fuerza.

Pese a los malos resultados de Alpine, el mensaje del directivo tiene cierta cuota de optimismo y su análisis se suma a la autocrítica de los propios pilotos, que expresaron su disgusto tras la floja actuación en el GP de Hungría.

Franco Colapinto y Pierre Gasly en el GP de Hungría. Foto: EFE (Boglarka Bodnar)

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

Colapinto volverá a subirse al monoplaza en el Gran Premio de los Países Bajos, del 29 al 31 de agosto, en el circuito de Zandvoort.

Fecha y horarios del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1

Viernes 29 de agosto

7.30 Práctica Libre 1

11 Práctica Libre 2

Sábado 30 de agosto

6.30 Práctica Libre 3

10 Clasificación

Domingo 31 de agosto