Boca recibe a Racing: el historial de los últimos 10 partidos en La Bombonera entre ambos

Ambos equipos se ven las caras por el Torneo Clausura. Necesitan sumar de a tres o su presente podría complicarse mucho más.

Boca y Racing volverán a verse las caras en La Bombonera. Foto: NA.

En la previa a un nuevo encuentro entre dos grandes del fútbol argentino, como Boca Juniors y Racing Club, ambos equipos llegan con realidades muy distintas, aunque con la misma necesidad: la de ganar y sumar tres puntos para el campeonato local, el Torneo Clausura.

Boca Juniors necesita volver a la senda del triunfo. Foto: X BocaJrsOficial

El partido se disputará este sábado a partir de las 16:30 en La Bombonera.

Boca arrastra una racha muy negativa sin triunfos (desde que asumió Miguel Ángel Russo como DT Boca no pudo ganar), mientras que Racing alterna buenas y malas, pero necesita conseguir una regularidad que le viene siendo esquiva desde hace mucho tiempo.

Racing busca hacerse fuerte en La Bombonera. Foto: NA.

Últimos partidos en La Bombonera entre Boca y Racing

El encuentro de esta tarde no supondrá un cotejo para nada sencillo para Boca: es que Racing suele ser un rival muy complejo y más aún en las paradas difíciles. La Bombonera ya ha sabido recibir cientos de clásicos, pero -si bien sabe cómo meterle presión a sus rivales- el partido de hoy puede resultar más difícil de lo deseado.

En la última década, desde el Torneo Transición 2014, Boca y Racing ya se enfrentaron 10 veces en La Bombonera.

La Bombonera será el escenario para el Boca vs. Racing de esta tarde. Foto: Ministerio de Cultura.

En siete de esos 10 partidos lo hicieron por competiciones locales (domésticas), mientras que los otros tres enfrentamientos correspondieron a la Copa Libertadores de América.

El saldo de esos 10 encuentros quedó bastante parejo: cuatro victorias para Boca, tres victorias para Racing y tres empates.

El detalle de los últimos 10 partidos entre Boca y Racing en La Bombonera