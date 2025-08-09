Boca recibe a Racing: el historial de los últimos 10 partidos en La Bombonera entre ambos
En la previa a un nuevo encuentro entre dos grandes del fútbol argentino, como Boca Juniors y Racing Club, ambos equipos llegan con realidades muy distintas, aunque con la misma necesidad: la de ganar y sumar tres puntos para el campeonato local, el Torneo Clausura.
El partido se disputará este sábado a partir de las 16:30 en La Bombonera.
Boca arrastra una racha muy negativa sin triunfos (desde que asumió Miguel Ángel Russo como DT Boca no pudo ganar), mientras que Racing alterna buenas y malas, pero necesita conseguir una regularidad que le viene siendo esquiva desde hace mucho tiempo.
Últimos partidos en La Bombonera entre Boca y Racing
El encuentro de esta tarde no supondrá un cotejo para nada sencillo para Boca: es que Racing suele ser un rival muy complejo y más aún en las paradas difíciles. La Bombonera ya ha sabido recibir cientos de clásicos, pero -si bien sabe cómo meterle presión a sus rivales- el partido de hoy puede resultar más difícil de lo deseado.
También podría interesarte
En la última década, desde el Torneo Transición 2014, Boca y Racing ya se enfrentaron 10 veces en La Bombonera.
En siete de esos 10 partidos lo hicieron por competiciones locales (domésticas), mientras que los otros tres enfrentamientos correspondieron a la Copa Libertadores de América.
El saldo de esos 10 encuentros quedó bastante parejo: cuatro victorias para Boca, tres victorias para Racing y tres empates.
El detalle de los últimos 10 partidos entre Boca y Racing en La Bombonera
- Torneo Transición 2014: Boca 1 – 2 Racing
- Copa Libertadores 2016: Boca 0 – 0 Racing
- Superliga 2016: Boca 4 – 2 Racing
- Superliga 2017: Boca 1 – 2 Racing
- Superliga 2019: Boca 0 – 1 Racing
- Copa Libertadores 2020: Boca 2 – 0 Racing
- Liga Profesional 2021: Boca 0 – 0 Racing
- Liga Profesional 2023: Boca 3 – 1 Racing
- Copa Libertadores 2023: Boca 0 – 0 Racing
- Copa de la Liga 2024: Boca 4 – 2 Racing.