La Fórmula 1 confirmó a 14 de los 22 pilotos para 2026: por qué no aparece Franco Colapinto en Alpine

En sus redes sociales oficiales, la máxima categoría presentó varias sorpresas, entre ellas la ausencia del pilarense y de un compañero para Verstappen en Red Bull.

Franco Colapinto. Foto: REUTERS.

En medio del parate por vacaciones tras las primeras 14 carreras del año, la Fórmula 1 empezó a palpitar la temporada 2026, que presentará cambios tanto en los monoplazas como en la cantidad de participantes, ya que se sumará una nueva escudería y el total de corredores ascenderá a 22.

En sus redes sociales oficiales, la máxima categoría confirmó a 14 pilotos que estarán presentes el año que viene y el posteo presentó varias sorpresas, como la ausencia de un compañero para Max Verstappen en Red Bull (lugar hoy ocupado por Yuki Tsunoda), así como también la falta de Franco Colapinto en Alpine.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, pilotos de Alpine en la Fórmula 1 2025. Foto: X AlpineF1Team

Por qué Franco Colapinto no aparece como piloto de Alpine

El motivo por el que solo Pierre Gasly aparece en la escudería francesa es por la situación contractual del piloto argentino.

Si bien Colapinto tiene vínculo por cinco años con Alpine, solamente firmó por cinco carreras en 2025 y luego extendió hasta el final de la temporada, por lo que correrá las próximas 10.

Los pilotos confirmados para la Fórmula 1 en 2026 Foto: Fórmula 1

La situación de los demás pilotos

Por otro lado, Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Isack Hadjar, Kimi Antonelli y George Russell no aparecen en el gráfico debido a que sus contratos finalizan a fines de este año y sus escuderías (Red Bull, Mercedes Benz y Racing Bulls) todavía no definieron si continúan o no. Además, faltan confirmar los dos pilotos que correrán para Cadillac, equipo que se sumará a partir del año que viene.

Los 14 pilotos confirmados por la Fórmula 1 para 2026

Oscar Piastri y Lando Norris (McLaren)

Max Verstappen (Red Bull)

Fernando Alonso y Lance Stroll (Aston Martin)

Oliver Bearman y Esteban Ocon (Haas)

Alex Albon y Carlos Sainz (Williams)

Charles Leclerc y Lewis Hamilton (Ferrari)

Pierre Gasly (Alpine)

Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg (Audi)

Las escuderías de la F1 que deben fichar pilotos para 2026