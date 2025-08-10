De jugar dos Mundiales y ser campeón con el Real Madrid a convertirse en pescador: la curiosa historia de un famoso exfutbolista

Una crisis en su vida personal llevó a un consagrado deportista a modificar por completo su estilo de vida.

Un futbolista bicampeón de Champions ahora es pescador. Foto: Wikipedia.

Un futbolista que todo amante del fútbol conoce debido a que tuvo un gran desempeño tanto en el Real Madrid como en la Selección de Portugal, ahora transita un momento realmente diferente en su vida privada.

Se trata de Fábio Coentrão, una pieza fundamental de un equipo bicampeón de Champions League apenas una década atrás, que ahora se dedica a la pesca y se convirtió en un empresario del rubro: posee cuatro barcos.

Fábio Coentrão. Foto: Wikipedia.

En diálogo con el canal de la televisión portuguesa Empower Brand Channel, Coentrão contó detalles del nuevo episodio en el que está inmerso: “Sabía que el fútbol un día acabaría y que debería tomar una nueva dirección en mi vida. Mi felicidad es la embarcación y esta es la vida que quiero llevar“.

En la misma línea, el exfutbolista de elite reveló que es una pasión que heredó. “Mi padre tenía un barco, se dedicaba a la pesca y siempre iba con él de pequeño“. Inmediatamente después, completó la frase con unas palabras que no dejaron lugar a dudas. “Mi vida era el mar: el mar y pescar“, sentenció.

La carrera de Fábio Coentrão, el futbolista que ahora se dedica a la pesca

Fábio hizo su debut como futbolista profesional en 2005 y con apenas 17 años, en Río Ave. Sin embargo, su estadía en el club de su ciudad natal fue demasiado breve, debido a sus enormes condiciones técnicas.

Como no podía ser de otra manera, arribó a Benfica. Aunque salió en condición de préstamo en busca de continuidad en tres ocasiones a CD Nacional, Real Zaragoza y Río Ave, los casi 100 partidos en el gigante portugués le alcanzaron para que Real Madrid desembolse 30 millones de euros para contratar sus servicios.

Fábio Coentrão. Foto: Wikipedia.

Con el conjunto merengue vivió su mejor etapa. Ganó 9 títulos: cuatro domésticos y cinco internacionales. Entre los más destacados se encuentran dos UEFA Champions League y otro par de Mundial de Clubes.

En el medio de esa gran época, estuvo cedido en Mónaco durante una temporada y posteriormente emigró a Sporting de Lisboa para regresar a su nación. Su última estadía a nivel clubes no podía ser en otro sitio y por eso regresó a su hogar. Fue así como disputó sus últimos partidos como futbolista profesional con la camiseta de Río Ave.

En el plano internacional, jugó dos Copas del Mundo con la Selección de Portugal. Si bien estuvo ligado al combinado desde las categorías juveniles, se asentó en la Mayor y fue parte de la delegación que disputó los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.