Copa Argentina: día, horario y sede del partido de los octavos de final entre River Plate y Unión de Santa Fe
La Copa Argentina anunció este lunes que el partido entre River Plate y Unión de Santa Fe, por los octavos de final, se jugará el jueves 28 de agosto, a partir de las 21.15 (hora argentina), en el estadio Malvinas Argentina.
El ganador de la llave entre el ‘Millonario’ y el ‘Tatengue’ se enfrentará en los cuartos de final contra Racing Club, que accedió a dicha instancia tras superar 3 a 0 a Deportivo Riestra, en el estadio Néstor Díaz Pérez.
En la Copa Argentina, River dejó en el camino a Ciudad Bolívar (2-0) y San Martín de Tucumán (3-0), mientras que Unión se impuso frente a Colegiales (3-1) y Rosario Central (0-0 y 3-1 en los penales).
El encuentro que se disputará en la provincia de Mendoza contará con hinchas de ambas parcialidades en las tribunas y, en caso de terminar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios, se definirá por penales.
Previo al partido de Copa Argentina, el ‘Millonario’ se medirá ante Libertad (Paraguay) por los octavos de final de la Copa Libertadores; Godoy Cruz (Clausura); la vuelta contra Libertad; y Lanús (Clausura).
Por su parte, el ‘Tatengue’ jugará frente a Instituto de Córdoba (Clausura); Huracán (Clausura); y cuartos de final de la Copa Santa Fe ante Atlético de Rafaela.