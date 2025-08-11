Cristiano Ronaldo le propuso casamiento a Georgina Rodríguez: el anuncio de la pareja en las redes sociales

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió Georgina en el posteo que subió a su cuenta de Instagram. El astro portugués y la influencer argentina estaban juntos desde 2016.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Foto: Instagram @georginagio

Cristiano Ronaldo se comprometió con Georgina Rodríguez y todo parece indicar que habrá boda. El anuncio fue hecho por la influencer argentina, quien compartió una foto del anillo que recibió como propuesta de casamiento.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió Georgina en el posteo que subió a su cuenta de Instagram. En la imagen, se puede ver su mano sobre la de su pareja y un enorme anillo de diamantes en su dedo anular.

Cristiano Ronaldo le propuso casamiento a Georgina Rodríguez. Foto: Instagram @georginagio

Ronaldo y Rodríguez están juntos desde 2016 y son padres de Alana Martina y Bella Esmeralda, aunque comparten también la crianza de los otros tres hijos del astro portugués.

En los últimos años, la prensa internacional adelantó rumores sobre un posible casamiento, así como también crisis. Sin embargo, estas versiones no fueron confirmadas ni desmentidas por los protagonistas.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Foto: Instagram @georginagio

De momento, no trascendió información sobre la posible fecha de la boda ni tampoco detalles de la misma, tales como dónde será o la lista de invitados para el casamiento entre Cristiano y Georgina.

¿Cómo se conocieron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

La popular pareja se conoció en 2016, cuando ella era vendedora en una tienda de Gucci en Madrid (España) y Cristiano, por entonces la gran estrella del Real Madrid, era uno de los más exclusivos clientes.

El flechazo entre ambos fue inmediato y las primeras fotos juntos aparecieron en noviembre de ese año. Justamente, la revista “Hola” los descubrió caminando por París (Francia) del brazo.

La familia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Foto: Instagram @georginagio

Apenas un año y dos meses después de que blanquearan su noviazgo nació Alana Martina, la primera hija de la pareja. Fue el 12 de noviembre de 2017 en la Clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

En abril de 2022, la vida les dio un duro golpe con la muerte de Ángel, uno de los mellizos que esperaban, durante un parto prematuro. La nena, Bella Esmeralda, sobrevivió.