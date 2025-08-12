Sebastián Driussi recibió el alta médica y puede viajar a Paraguay con River: ¿jugará contra Libertad?

El delantero estará disponible por primera vez desde su lesión en el Mundial de Clubes.

Sebastián Driussi vuelve a estar a disposición. Foto: X @RiverPlate

El primer partido del Mundial de Clubes marcó el rumbo que River Plate tendría en el torneo ya que, si bien se impuso a Urawa Red Diamonds, sufrió la lesión de Sebastián Driussi. Ahora, la buena noticia tiene que ver con que el delantero ya está disponible nuevamente.

El alta médica de Driussi fue un alivio para Marcelo Gallardo, que sufre la lesión de Maximiliano Salas en el frente de ataque, de cara al cruce con Libertad de Paraguay, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Sebastián Driussi. Foto: NA.

El surgido de las inferiores del Millonario se recuperó de la lesión que lo marginó a finales de junio y quedó a disposición para viajar a Asunción tras un fuerte esguince.

Hoy, 56 días después del incidente que lo alejó de las canchas, hizo una práctica sin molestias y le dio la mejor noticia del día a Marcelo Gallardo, que evaluará si lo sube al avión para jugar el primer partido de Copa Libertadores, tras el receso.

¿Sebastián Driussi jugará contra Libertad de Paraguay?

Driussi podría entrar en la nómina de los convocados, aunque difícilmente juegue en el choque ante los paraguayos. Más allá de su recuperación, la falta de fútbol en las últimas semanas le restan chances para meterse en el once inicial en un duelo tan exigente.

En la delantera, Gallardo optará por lo que tiene a disposición: Miguel Borja y Facundo Colidio compartirán el ataque del Millonario ante la poca preparación de Driussi.

La probable formación de River para la ida contra Libertad

River se enfrentará a Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido de ida se jugará el jueves 14 de agosto a las 21.30 en Asunción, mientras que la vuelta será en el Más Monumental, el jueves 21, a la misma hora.

Los futbolistas en los que confiará Marcelo Gallardo son: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina, Facundo Colidio y Miguel Borja.