Quién es Ulises Giménez, el defensor de la reserva de River que podría jugar ante Libertad por los octavos de la Copa Libertadores

El juvenil de 19 años ya debutó en la Copa Argentina, es parte de la lista de buena fe del torneo continental y se perfila como titular ante los paraguayos.

Ulises Giménez, jugador de River. Foto: Instagram @uligimenezok

Marcelo Gallardo tiene una difícil tarea ante las lesiones de Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz: elegir al reemplazante adecuado, en un puesto de suma importancia, de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El partido que enfrentará a River Plate contra Libertad de Paraguay en Asunción, tendrá múltiples bajas en la zaga central. Ante esta situación, emerge la figura de Ulises Giménez.

El pibe de la Reserva, que está en la lista de buena fe del Millonario para la Copa Libertadores, hoy se sumó a los entrenamientos por pedido del Muñeco.

Ulises Giménez en su debut con la camiseta de River. Foto: Instagram @uligimenezok

El juvenil de 19 años tiene apenas cuatro minutos en Primera División. Su debut se dio como mediocampista central (ingresó 4′ en reemplazo de Rodrigo Aliendro) ante Ciudad Bolívar por Copa Argentina.

Quién es Ulises Giménez

A pesar de sus orígenes como lateral derecho, el pibe nacido el 1° de enero de 2006 en la localidad bonaerense de José C. Paz es, hace tiempo, el primer marcador central de la Reserva. En esa división debutó a los 16 años en 2022 y acumula un rodaje tal que es uno de los capitanes del equipo de Marcelo Escudero.

Giménez llegó a River a los seis años y realizó todas las Divisiones Inferiores en el club. Formó parte de la Selección Argentina Sub-17 que jugó el Mundial de Indonesia en 2023.

Sin embargo, no encontró lugar para dar el salto y a comienzos de 2024 se fue a préstamo a Defensa y Justicia. En Florencio Varela solo fue al banco de Primera en un par de ocasiones y debió volver antes de tiempo a Núñez por una rotura de ligamentos (mayo de 2024) que lo marginó de las canchas hasta inicios de este año.

¿Cuántas chances de jugar como titular contra Libertad tiene Ulises Giménez?

La rotura de ligamentos de Germán Pezzella, el esguince de rodilla de Lucas Martínez Quarta y la sinovitis que arrastra hace tiempo Paulo Díaz deja un solo marcador central disponible para viajar a Asunción: Sebastián Boselli, recientemente incluido tras la repesca desde Estudiantes.

Ante este escenario, el Muñeco espera poder contar con el chileno, pero como alternativa tendrá a Ulises Giménez. Esta mañana, el ex San Lorenzo hizo movimientos livianos y la idea es subir las exigencias en los próximos días. Hay optimismo respecto a su presencia en Paraguay, pero el Plan B ya está listo.