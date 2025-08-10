Copa Libertadores: uno por uno, ¿cómo llegan los rivales de los equipos argentinos al cruce de octavos de final?

River, Racing, Estudiantes LP y Vélez están en carrera para intentar llegar al partido decisivo de la final que tendrá lugar el 29 de noviembre en Lima, pero para eso deberán sortear el primer obstáculo: los duelos de octavos de final.

Se disputan los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Foto: Reuters/Cesar Olmedo.

Después de tanto tiempo (con el Mundial de Clubes en medio y el parate de mitad de año) la espera se acabó y esta semana ya se juegan los primeros duelos de octavos de final de la Copa Libertadores.

Hay varios equipos argentinos en esta instancia, cuatro en total de los seis que se habían clasificado a esta edición, ya que solo quedaron fuera de los octavos Central Córdoba de Santiago del Estero (clasificado a la Copa Sudamericana) y Talleres de Córdoba.

La final de la Copa Libertadores 2025 se disputará el 29 de noviembre en Lima, Perú. Foto: Reuters.

Por tanto, River Plate, Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield y Racing Club siguen en carrera para buscar la gloria y tratar de levantar el trofeo más prestigioso a nivel de clubes que tiene América del Sur.

Cómo les fue a los rivales argentinos en la previa a los octavos de final

Los cuatro equipos argentinos estarán disputando los octavos de final contra clubes de otros países. Estos son: Libertad (Paraguay), Cerro Porteño (Paraguay), Fortaleza (Brasil) y Peñarol (Uruguay).

En concreto, los cruces de octavos (ida) serán:

Libertad vs. River - jueves 14/8 a las 21:30 hs.

Cerro Porteño vs. Estudiantes - miércoles 13/8 a las 19:00 hs.

Fortaleza vs. Vélez - martes 12/8 a las 19 hs.

Peñarol vs. Racing - martes 12/8 a las 21:30 hs.

En la previa a estos cruces, casi todos los rivales de los equipos argentinos disputaron sus partidos por sus torneos locales en este fin de semana, por lo que resulta interesante saber cómo les fue y con qué impulso llegan a disputar esta instancia decisiva de la Copa Libertadores.

En el caso del rival de Vélez, el primer argentino en estrenarse en octavos, Fortaleza llega con un pésimo presente: ganó un solo partido de los últimos 13 que disputó, está en puestos de descenso en el Brasileirao y en el último encuentro que jugó ante Botafogo este sábado pasado, perdió 5 a 0.

Vélez busca hacerse fuerte ante Fortaleza. Foto: X Vélez

Racing será el segundo equipo argentino en medirse en los octavos. Su rival, Peñarol, viene de una seguidilla de varios partidos invicto con varias victorias al hombro. Además, le ganó 3 a 0 a su clásico rival, Nacional, algo que los tiene bien motivados.

Racing Club tendrá una dura parada ante Peñarol.

Ya el miércoles será el turno del estreno de Estudiantes en los octavos, cuando visite a Cerro Porteño. El conjunto paraguayo también está en alza -puntero en el campeonato local- con siete partidos sin perder y de esos siete, cinco triunfos.

Estudiantes quiere hacerse fuerte con su mística copera. Foto: Instagram/@edelpoficial

Finalmente, será el turno de River cuando visite también Paraguay para enfrentar a Libertad. El conjunto albinegro no lo está haciendo mal, pero tampoco tan bien en sus últimas presentaciones, alternando victorias con empates y derrotas. Aún adeuda su partido de este fin de semana, que lo disputará a partir de las 18:30 frente a Deportivo Recoleta.

River visita Paraguay el jueves próximo. Foto: X River

Duelos de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores

Los partidos de vuelta de los octavos de final se disputarán la semana próxima. Este es el cronograma para los equipos argentinos:

Martes 19 de agosto

Vélez vs. Fortaleza - 19:00 hs.

Racing vs. Peñarol - 21:30 hs.

Miércoles 20 de agosto

Estudiantes vs. Cerro Porteño - 19:00 hs.

Jueves 21 de agosto