Estudiantes consiguió un agónico triunfo ante Cerro Porteño y tomó ventaja en la serie de Copa Libertadores

Se impuso 1 a 0 con gol de penal de Ascacíbar. El Pincha buscará cerrá la serie el próximo miércoles en Uno.

Copa Libertadores, Cerro Porteño vs. Estudiantes. Foto: EFE

Estudiantes de La Plata le ganó 1 a 0 a Cerro Porteño en Paraguay en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En el partido disputado en el estadio Ueno La Nueva Olla de Asunción, Santiago Ascacibar marcó de penal el único tanto del partido a los 50 minutos del complemento.

Copa Libertadores, Cerro Porteño vs. Estudiantes. Foto: EFE

Con este resultado, el equipo de Eduardo Domínguez definirá la serie en La Plata el próximo miércoles a las 19 en el estadio Uno.

La crónica del partido

En los primeros 45 minutos de juego, el partido fue un ida y vuelta constante con la pelota durándole poco a los jugadores de ambos equipos que no hicieron trabajar a los arqueros Alexis Martín Arias y Fernando Muslera.

A los 20 minutos del segundo tiempo, Cerro Porteño tuvo la única chance clara del partido iniciada por Ignacio Aliseda que ejecutó un gran tiro de esquina desde la derecha. La pelota cayó en el segundo palo del área chica donde Jorge Morel cabeceó a quemarropa y Muslera voló en su posición y evitó la apertura del marcador.

Sobre el final del partido, a los 49 minutos, Matías Pérez perdió la marca con Guido Carrillo en el área chica y, tras quedar mano a mano con el arquero Alexis Martín Arias, el jugador de Cerro Porteño lo barrió, haciendo que el árbitro Piero Maza sancione penal inmediatamente.

Copa Libertadores, Cerro Porteño vs. Estudiantes. Foto: EFE

Santiago Ascacibar se hizo cargo del penal agónico y con un remate cruzado ante la volada a la derecha del arquero Alexis Martín Arias, marcó el 1-0 definitivo.