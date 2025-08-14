Raúl Cascini rompió el silencio tras su salida de Boca: dardos a la prensa y la verdad sobre el juicio al club

El ex integrante del Consejo de Fútbol xeneize se despidió del plantel en Boca Predio y dejó varias frases tras su salida. Escuchalo en la nota.

Raúl Cascini en su despedida de Boca. Foto: Captura de video.

Tras su despedida del plantel en Boca Predio, Raúl Cascini habló ante la prensa y dejó varios títulos en relación a su salida del Xeneize.

“No vengo a aclarar nada porque está todo… ya saben cómo son las cosas: me he ido del club”, inició.

Raúl Cascini rompió el silencio tras su salida de Boca. Video: Gentileza TyC Sports.

“Me causa mucha gracia cosas que están diciendo, por ejemplo que le estoy haciendo juicio al club. Soy un agradecido a Boca, a nuestro presidente, que es mi amigo. Hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar, porque uno tiene familia, amigos, a mis padres, y hay cosas que duelen; esas cosas me molestan”, continuó.

“Ahora, como ya no trabajo más en el club, a partir de ahora nos vamos a ver las caras… eso va a estar bueno, va a estar lindo. Les mando un abrazo a todos”, cerró en relación a su vínculo con la prensa.

Leandro Paredes en Boca Predio junto a Raúl Cascini y Juan Román Riquelme. Foto: Instagram @bocajrs

Tras la eliminación de Boca de Copa Argentina, el club buscó un nuevo horizonte y el Consejo de Fútbol quedó desmantelado. El único integrante que se mantuvo fue Marcelo Delgado y Juan Román Riquelme busca el nombre para que cumpla el rol de mánager deportivo.