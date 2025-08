Se disolvió el Consejo del Fútbol en Boca: las tres decisiones que deberá tomar el nuevo mánager

El futuro de Miguel Ángel Russo: con un equipo que no juega bien ni gana, sumado a su particular situación de salud personal, el futuro de Miguel Ángel Russo es una incógnita. Será difícil para el entrenador mantenerse en el cargo si no gana el clásico ante Racing y hasta se habla de una salida aún triunfando en La Bombonera. Pase lo que pase el próximo sábado, el nuevo mánager tendrá que definir el futuro del estratega, que lleva apenas siete partidos en su tercer ciclo y aún no pudo sumar de a tres. En caso de decidir la interrupción de su contrato, será el encargado de elegir a su reemplazante.