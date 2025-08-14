Sorpresa: Erik Lamela anunció su retiro y seguirá ligado al fútbol con un ex compañero de River

Coco dejó el fútbol a los 33 años luego de una exitosa carrera. ¿Dónde comenzará a trabajar?

Erik Lamela en el AEK. Foto: AEK ATENAS

Erik Lamela sorprendió al mundo del fútbol al tomar la decisión de retirarse a los 33 años, luego de jugar durante la última temporada en el AEK Atenas de Grecia.

El talento volante comenzó su carrera como profesional en River, equipo con el que debutó en la temporada 2008/09. Sin embargo, se asentó recién a partir de la 2010/11, campaña en la que el “Millonario” descendió a la B Nacional.

Erik Lamela - Selección Argentina

Luego del descenso con River, Lamela fue transferido a la Roma, donde se desempeñó durante dos temporadas, en la que disputó 67 partidos y anotó 21 goles, además de repartir 13 asistencias.

Su siguiente equipo fue el Tottenham, donde jugó a lo largo de ocho temporadas. Allí pudo hacerse con un lugar en el 11 titular siempre que estaba en buenas condiciones, pero en dicho periodo también aparecieron las lesiones que comenzaron a provocar extensas ausencias.

Erik Lamela ganó el premio Puskás al mejor gol del 2021, REUTERS

El otro gran logro de Lamela fue el Premio Puskas 2021 por hacer el mejor gol del año, con una increíble rabona frente al Arsenal.

Antes de recalar en el AEK Atenas, Lamela jugó tres años en el Sevilla, donde obtuvo su único título como profesional: la EUFA Europa League 2022/23.

Erik Lamela, Sevilla, fútbol de España, NA

Lamela también jugó para la Selección argentina en 25 ocasiones, anotando tres goles y repartiendo dos asistencias.

Su futuro seguirá ligado al club sevillano, ya que se sumará al cuerpo técnico de Matías Almeyda, quien se convirtió en el nuevo entrenador de dicho equipo.