Mauro Icardi volvió a jugar en Galatasaray: gol y mensaje emotivo de la China Suárez

Tras pasar 281 fuera de las canchas, el delantero marcó el 3-0 en la goleada de su equipo ante Karagümrük.

Mauro Icardi volvió con gol al Galatasaray. Foto: Instagram @galatasaray

Luego de casi un año afuera de las canchas, Mauro Icardi volvió a jugar un partido de fútbol. El delantero, que se rompió los meniscos y el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 7 de noviembre de 2024, fue protagonista de la goleada 3-0 del Galatasaray ante Karagümrük, en donde marcó un tanto.

El argentino ingresó faltando 10 minutos en el partido válido por la fecha 2 de la Superliga de Turquía, cuando su equipo ganaba 2-0 por los goles de Barıs Alper Yılmaz y Fatih Kurucuk en contra, y la visita jugaba con uno menos por la expulsión de Marius Tresor Doh.

Mauro Icardi volvió con gol al Galatasaray. Video: Instagram @galatasaray

Icardi selló la goleada del Galatasaray luego de que el uruguayo Lucas Torreira recupere la pelota en área rival y asista al rosarino, que convirtió con el arco vacío.

El delantero fue bien recibido por la hinchada turca. Desde que comenzó el calentamiento, los simpatizantes comenzaron a corearlo y su ingreso generó la euforia de las tribunas.

Mauro Icardi volvió con gol al Galatasaray. Foto: Instagram @galatasaray

“¡El rey ha vuelto! ¡Mauro Icardi decoró su regreso con un gol después de 281 días!”, escribió la cuenta oficial del club tras el encuentro.

La reacción de la China Suárez tras el gol de Mauro Icardi

Luego del partido, la China Suárez se hizo eco de la actuación de su pareja con varios posteos en su cuenta de Instagram.

En uno de ellos, escribió: “Orgullosa de vos. Quisieron humillarte, hundirte. No pudieron, acá estás. Te amo con todo mi corazón”. Luego, la actriz subió un video del delantero llegando feliz a su casa.

La reacción de la China Suárez tras el gol de Icardi Foto: Instagram @sangrejaponesa

Mauro Icardi, cerca de renovar con Galatasaray

Según medios europeos, la dirigencia del Galatasaray prepara una extensión del vínculo con Icardi, que vence el 30 de junio del año que viene, por dos años más.

De esta manera, se evitaría cualquier negociación con otro club a partir del 1° de enero. Por el momento, el argentino registra 61 goles y 22 asistencias en 87 partidos, números que sirvieron para meterse a los hinchas en el bolsillo.