Tras un emotivo homenaje a Diogo Jota, el Liverpool venció al Bournemouth en un partidazo en el regreso de la Premier League
El Liverpool inició la defensa de la Premier League con una victoria trabajada y agónica (4-2) ante el Bournemouth en el inicio de una nueva temporada del fútbol inglés.
Hugo Ekitike, reciente fichaje de los Reds, abrió el camino al conjunto de Anfield que se sobrepuso a la enorme carga emocional que marcó el primer encuentro oficial sin Diogo Jota.
Estuvo presente el francés también en el segundo tanto, al inicio de la segunda parte. Ekitike asistió a Cody Gakpo en el borde del área, el neerlandés se buscó el espacio y ejecutó un disparo certero que pareció sentenciar el partido para el campeón.
Pero el Bournemouth no perdió la fe y fue en busca del descuento. En una jugada rápida, por la izquierda, un centro de David Brooks que vio venir Semenyo, más rápidos que Van Dijk e Irahima Konaté, a los que se anticipó para, de primeras, batir a Alisson y descontar.
Y minutos más tarde, Semenyo volvió a aparecer con sus principales virtudes: velocidad y definición. Se quedó sin culminar una acción de ataque el Liverpool y perdió el balón. Allí el ghanés aceleró, recorrió medio campo y con un tiro raso volvió a batir a Alisson para establecer un empate impensable.
El último cuarto de hora fue frenético, de un lado a otro. Fue cuando apareció Chiesa. Oportuno Slot le encontró entre los suplentes y le dio la chance. Saltó al campo en lugar de Florian Wirtz, el fichaje millonario que pasó desapercibido. Chiesa lo aprovechó y en cuanto pudo marcó antes de que Salah sentenciara el 4 a 2 definitivo en Anfield.
El homenaje a Diogo Jota
En las tribunas hubo mosaicos con las iniciales “DJ20” y “AS30” cubriendo los sectores del estadio, en referencia a Jota y su hermano. El canto de “You’ll Never Walk Alone” de los hinchas cerró la ceremonia, reafirmando la promesa que siempre le hacen a sus ídolos: nunca caminarán solos.
Desde horas antes del inicio del partido, los alrededores del estadio se llenaron de aficionados que se acercaron al mural “Forever 20” para dejar mensajes y firmas en memoria del portugués, donde flores, camisetas, bufandas y fotografías cubren el paredón en su honor.
Por otro lado, la liga inglesa dispuso que en todos los estadios se guarde un minuto de silencio, se muestren imágenes del futbolista en las pantallas y los jugadores lleven brazaletes negros.