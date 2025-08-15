Tras un emotivo homenaje a Diogo Jota, el Liverpool venció al Bournemouth en un partidazo en el regreso de la Premier League

Se impuso 4 a 2 en Anfield en la vuelta del fútbol inglés. En la previa, se vivió un emocionante momento en honor al portugués fallecido en un accidente automovilístico.

Premier League - Liverpool vs. Bournemouth Foto: REUTERS

El Liverpool inició la defensa de la Premier League con una victoria trabajada y agónica (4-2) ante el Bournemouth en el inicio de una nueva temporada del fútbol inglés.

Hugo Ekitike, reciente fichaje de los Reds, abrió el camino al conjunto de Anfield que se sobrepuso a la enorme carga emocional que marcó el primer encuentro oficial sin Diogo Jota.

Estuvo presente el francés también en el segundo tanto, al inicio de la segunda parte. Ekitike asistió a Cody Gakpo en el borde del área, el neerlandés se buscó el espacio y ejecutó un disparo certero que pareció sentenciar el partido para el campeón.

Pero el Bournemouth no perdió la fe y fue en busca del descuento. En una jugada rápida, por la izquierda, un centro de David Brooks que vio venir Semenyo, más rápidos que Van Dijk e Irahima Konaté, a los que se anticipó para, de primeras, batir a Alisson y descontar.

Y minutos más tarde, Semenyo volvió a aparecer con sus principales virtudes: velocidad y definición. Se quedó sin culminar una acción de ataque el Liverpool y perdió el balón. Allí el ghanés aceleró, recorrió medio campo y con un tiro raso volvió a batir a Alisson para establecer un empate impensable.

El último cuarto de hora fue frenético, de un lado a otro. Fue cuando apareció Chiesa. Oportuno Slot le encontró entre los suplentes y le dio la chance. Saltó al campo en lugar de Florian Wirtz, el fichaje millonario que pasó desapercibido. Chiesa lo aprovechó y en cuanto pudo marcó antes de que Salah sentenciara el 4 a 2 definitivo en Anfield.

El homenaje a Diogo Jota

En las tribunas hubo mosaicos con las iniciales “DJ20” y “AS30” cubriendo los sectores del estadio, en referencia a Jota y su hermano. El canto de “You’ll Never Walk Alone” de los hinchas cerró la ceremonia, reafirmando la promesa que siempre le hacen a sus ídolos: nunca caminarán solos.

Desde horas antes del inicio del partido, los alrededores del estadio se llenaron de aficionados que se acercaron al mural “Forever 20” para dejar mensajes y firmas en memoria del portugués, donde flores, camisetas, bufandas y fotografías cubren el paredón en su honor.

Homenaje a Diojo Jota en el Liverpool en el regreso de la Premier League. Video: NA - Gentileza ESPN

Por otro lado, la liga inglesa dispuso que en todos los estadios se guarde un minuto de silencio, se muestren imágenes del futbolista en las pantallas y los jugadores lleven brazaletes negros.