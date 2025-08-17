Premier League: Manchester United perdió ante Arsenal en un atractivo partido en Old Trafford

Los ‘Diablos Rojos’ cayeron 1 a 0 contra los ‘Gunners’ en condición de local. El equipo de Mikel Arteta se impuso gracias al gol del defensa italiano, Riccardo Calafiori, a los 13 minutos del primer tiempo.

Martin Odegaard; Manchester United vs. Arsenal; Premier League. Foto: Reuters (Jason Cairnduff)

El Manchester United comenzó este domingo la temporada con el pie izquierdo, después de perder 1 a 0 ante Arsenal en Old Trafford. Los ‘Gunners’ se impusieron por la mínima gracias al gol de Riccardo Calafiori.

La única alegría del partido llegó a los 13 minutos de juego, después de un tiro de esquina y posterior error del arquero turco Altar Bayindir, que le dejó la pelota servida al defensa italiano, quien solo empujó la pelota al fondo de la red.

Bryan Mbeumo; Manchester United vs. Arsenal; Premier League. Foto: Reuters (Peter Powell)

Durante el primer tiempo, los ‘Diablos Rojos’ intentaron llegar al empate gracias al talento de sus nuevos delanteros: Bryan Mbeumo y Matheus Cunha. Sin embargo, no fueron precisos para vencer a David Raya.

En el complemento, Arsenal se replegó y apostó a los contraataques para liquidar el partido, mientras que el United movió el banco de suplentes para llegar a una igualdad que nunca sucedió.

Riccardo Calafiori; Manchester United vs. Arsenal; Premier League. Foto: Reuters (Jason Cairnduff)

De esta manera, los ‘Diablos Rojos’ iniciaron la temporada 2025-26 con una derrota, después una pobre campaña donde no logró clasificarse a ninguna competición europea tras perder en la final de la Europa League.

En la segunda fecha de la Premier League, los ‘Gunners’ recibirán a Leeds United (sábado 23 de agosto a las 13:30). Por su parte, el Manchester United se enfrentará a Fulham (domingo 24 a las 12:30) para sumar su primera victoria.

Los resultados de la primera fecha de la Premier League