Premier League: Manchester United perdió ante Arsenal en un atractivo partido en Old Trafford
El Manchester United comenzó este domingo la temporada con el pie izquierdo, después de perder 1 a 0 ante Arsenal en Old Trafford. Los ‘Gunners’ se impusieron por la mínima gracias al gol de Riccardo Calafiori.
La única alegría del partido llegó a los 13 minutos de juego, después de un tiro de esquina y posterior error del arquero turco Altar Bayindir, que le dejó la pelota servida al defensa italiano, quien solo empujó la pelota al fondo de la red.
Durante el primer tiempo, los ‘Diablos Rojos’ intentaron llegar al empate gracias al talento de sus nuevos delanteros: Bryan Mbeumo y Matheus Cunha. Sin embargo, no fueron precisos para vencer a David Raya.
En el complemento, Arsenal se replegó y apostó a los contraataques para liquidar el partido, mientras que el United movió el banco de suplentes para llegar a una igualdad que nunca sucedió.
De esta manera, los ‘Diablos Rojos’ iniciaron la temporada 2025-26 con una derrota, después una pobre campaña donde no logró clasificarse a ninguna competición europea tras perder en la final de la Europa League.
En la segunda fecha de la Premier League, los ‘Gunners’ recibirán a Leeds United (sábado 23 de agosto a las 13:30). Por su parte, el Manchester United se enfrentará a Fulham (domingo 24 a las 12:30) para sumar su primera victoria.