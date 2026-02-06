El desastre de Múnich, la tragedia aérea que marcó al Manchester United. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El 6 de febrero de 1958 tuvo lugar uno de los capítulos más tristes del mundo del fútbol. El Manchester United se había clasificado a las semifinales de la Champions League tras igualar 3-3 con Estrella Roja de Belgrado (la ida había sido 2-1 para los ingleses), pero la alegría terminaría en tragedia: tras hacer escala Alemania, el avión que transportaba al plantel se accidentó en pleno aeropuerto, provocando la muerte 23 de los 44 pasajeros, entre ellos futbolistas, dirigentes y parte del cuerpo técnico. El episodio marcaría el fin de los Busby Babes, el equipo sensación en la década del 50.

La historia detrás de un plantel que prometía dominar el mundo y el detrás de escena de un piloto que murió con la angustia de haber sido responsable del día más oscuro en la historia del gigante inglés.

La última formación de los Busby Babes antes del accidente en Múnich. Foto: Manchester United

Quiénes eran los Busby Babes y por qué fueron tan importantes para Manchester United

Los Busby Babes (Bebés de Busby) recibían ese apodo por dos motivos en particular. Por un lado, eran entrenados por Alexander Matthew Busby, mientras que el plantel tenía un promedio de edad de 22 años. Las crónicas y los libros del fútbol de la época dan a entender que se trataba de uno de los mejores equipos de la historia, que en aquella época era tan popular como el Real Madrid de Alfredo Di Stéfano.

Busby sumió la conducción de “Diablos Rojos” en 1945 y su primer ciclo tuvo fin en 1969. Para 1958, año del accidente, ya había ganado tres First Division (lo que hoy se conoce como Premier League), tres Community Shield y una FA Cup.

Por su parte, el equipo estaba plagado de figuras jóvenes, entre las cuales se destacaba Duncan Edwards, Roger Byrne y Bobby Charlton, quien años más tarde enfrentaría a la Selección Argentina en el Mundial 1966, el único que obtendría Inglaterra hasta el momento.

Cómo fue el accidente en Múnich que terminó con la vida del plantel del Manchester United

Aquel 6 de febrero de 1958, el plantel del Manchester United partió de la hoy extinta Yugoslavia rumbo a Inglaterra. En el medio, el Airspeed Ambassador que realizaba el vuelo 609 de la British European Airways hizo escala en Múnich, Alemania, para recargar combustible.

Homenaje a los Busby Babes en Old Trafford. Foto: Manchester United

La ciudad había sido azotada azotada por una inesperada nevada, lo que abrió paso a la tragedia. El reloj marcaba las 15.04, el piloto del vuelo, James Thain, realizaba el tercer intento para despegar sin saber que todo terminaría de la peor manera: tras alcanzar la altura adecuada para partir, una falla en uno de los motores -a raíz de las bajas temperaturas- provocó la caída de la aeronave en un terreno lindante al aeropuerto de Múnich-Riem.

Quiénes murieron en el desastre de Múnich

Un total de 23 personas murieron. Los fallecidos fueron:

Futbolistas : Geoff Bent, Roger Byrne, Eddie Colman, Mark Jones, David Pegg, Tommy Taylor y Liam Whelan. Por su parte, Duncan Edwards sobrevivió al accidente, pero falleció el 21 de febrero a causa de las graves heridas.

Dirigentes y cuerpo técnico : Walter Crickmer (secretario del club), Bert Whalley y Tom Curry.

Periodistas : Alf Clarke (periodista del Manchester Evening Chronicle), Don Davies (Manchester Guardian), George Follows (Daily Herald), Tom Jackson (Manchester Evening News), Archie Ledbrooke (Daily Mirror), Henry Rose (Daily Express), Eric Thompson (Daily Mail) y Frank Swift (News of the World).

También fallecieron Kenneth Rayment (copiloto), Bela Miklos (agente de viajes), Willie Satinoff (hincha) y Tom Cable (parte de la tripulación).

Quiénes sobrevivieron

En contrapartida, 21 personas sobrevivieron al trágico accidente en Múnich:​

Futbolistas : Bobby Charlton, Johnny Berry, Jackie Blanchflower, Dennis Viollet, Ray Wood, Bill Foulkes, Harry Gregg, Ken Morgans y Albert Scanlon. También sobrevivió el entrenador Matt Busby .

Además, esquivaron a la muerte el capitán del vuelo James Thain, Frank Taylor (periodista), George Rodgers (oficial de radio), Peter Howard y Ted Ellyard (fotógrafos), Vera Lukic y su hija Venona (pasajeras), Eleanor Miklos (esposa de Bela Miklos, el agente que murió en el accidente), Nebojsa Tomasevic (pasajero), Rosemary Cheverton y Margaret Bellis (tripulación).

Bobby Charlton en el hospital tras el accidente en Múnich. Foto: X @UllalIBT

El calvario que sufrió el piloto del accidente

James Thain sobrevivió al accidente pero no al escarnio público: el piloto, que por entonces tenía 36 años, fue señalado como el principal responsable de la tragedia. En un principio, el capitán había sido considerado como uno de los héroes debido a que fue quien encabezó la evacuación de la aeronave, lo que permitió el rescate de varios tripulantes. Pese a ello las autoridades de Alemania Occidental lo dejaron en el centro de las acusaciones.

Aquel sería el último vuelo de Thain, quien fue despedido y nunca volvería a pilotar un avión. Según el informe oficial, el choque había sido provocado por el peso del hielo que se había formado en las alas del avión y el piloto fue señalado por no descongelarlas, hipótesis que se basaba en una foto tomada antes del suceso, en la que se veía un leve reflejo sobre la aeronave, que indicaba que esa zona estaba congelada.

Gracias al apoyo de su esposa Ruby, que era científica, el piloto demostró que el presunto hielo de las alas no era real. Recién en 1969 y gracias a una investigación ordenada primer ministro inglés Harold Wilson, se determinó que la verdadera razón del desastre había sido la acumulación de aguanieve en la pista, lo que causó una pérdida de velocidad en el despegue.

James Thain, piloto del desastre de Múnich. Foto: X @UllalIBT

Thain fue exonerado de toda culpa once años después del accidente. Pese a que le devolvieron el permiso para volar, la edad y el estrés de ese tiempo luchando por su inocencia lo llevaron a recluirse en su hogar en Berkshire para vivir como granjero.

James Thain falleció de un ataque al corazón a la edad de 54 años, en 1975. Las calles de Manchester afirman que el piloto, pese a ser inocente, todavía cargaba en su pecho con la presión de haber sido señalado como el máximo responsable de una de las mayores tragedias de la historia del fútbol.

Cómo Manchester United se recompuso después de la tragedia de Múnich

Después de la tragedia, Manchester United debió seguir adelante. Con un equipo diezmado y su entrenador de licencia por sus heridas, el club quedó eliminado ante Milan en las semifinales de la Champions, cayó ante Bolton en la final de la FA Cup y finalizó noveno en una liga en la que venía arrasando.

Un año después del accidente, Matt Busby retomó el mando del plantel para seguir haciendo historia: hasta 1969 ganó seis títulos más (entre ellos la Champions de 1968). Entre sus estrellas se encontraban el sobreviviente Bobby Charlton, George Best y Denis Law, todos futuros ganadores del Balón de Oro y que conformaron la temible delantera conocida como la Santísima Trinidad.

Alexander Matthew Busby. Foto: Manchester United

Busby se convirtió en el segundo técnico con más años consecutivos dirigiendo a los “Diablos Rojos”, solo por detrás de Alex Ferguson. Murió en enero de 1994 a los 84 años.

En Old Trafford hay una estatua en su honor. Además, a modo de homenaje, un reloj ubicado en el estadio marca con exactitud la fecha y la hora del desastre y cada aniversario se llena de flores, poemas y más, con el objetivo de mantener vivo el recuerdo de las 23 víctimas fatales.