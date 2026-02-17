Alexis Mac Allister, en la mira de un gigante de Europa:

Alexis Mac Allister. Foto: EFE.

Alexis Mac Allister entró en el centro de la escena en el fútbol inglés por una posible transferencia histórica que marcaría su futuro y el de la Premier League.

Según detalló el Daily Mirror, el Manchester United tiene el objetivo de reforzar su mediocampo y para eso realizaría “una sorprendente oferta” por el volante argentino, pieza clave en el Liverpool.

Rumores de transferencia de Alexis Mac Allister al Manchester United. Foto: X

El objetivo de la dirigencia de los Red Devils sería sumarlo a mitad de año, una vez finalizado el Mundial.

El traspaso no será nada fácil, ya que la cláusula de rescisión de Mac Allister es de 85 millones de euros, por lo que el Manchester United podría incluir a alguno de sus jugadores en la oferta.

Alexis Mac Allister. Foto: Reuters.

Un pase que sería histórico

La posible salida de Alexis al club más importante de Inglaterra sería un traspaso que podría generar mucha bronca en los fanáticos de su actual equipo por la rivalidad que hay entre Liverpool y Manchester United.

La última vez que se dio una operación así fue en 1964, con Phil Chisnall.

Gabriel Heinze en el Manchester United. Foto: X

Otro argentino que estuvo a punto de dar el salto entre los grandes fue Gabriel Heinze. El Gringo, en 2007, pidió pasar a Anfield pero todo quedó en la nada por la eterna rivalidad.

“Mi lucha es por la libertad de negociar con cualquier club. United nunca quiso que me fuera a uno de los grandes, pero esta cláusula anti-Liverpool es increíble”, explicó por aquel entonces. ¿Mac romperá esa histórica regla?