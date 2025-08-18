La gran sorpresa de Lionel Scaloni: quién es José Manuel López, delantero convocado en la prelista de la Selección Argentina

La historia de vida del exfutbolista de Lanús, que fue incluido en la prelista albiceleste como una de las opciones en la ofensiva.

José Manuel López, convocado en la prelista de la Selección Argentina. Foto: Instagram @flacolopez_10

La historia de José Manuel López tiene todos los condimentos necesarios para convertirse en una gran película: el Flaco estuvo cerca de retirarse por una lesión en la cintura cuando estaba en las Inferiores de Independiente, pero la rompió en una Liga Regional y volvió al ruedo para terminar reinventándose en Lanús y ser vendido a Palmeiras. Lionel Scaloni lo siguió de cerca y lo incluyó en la nómina para las últimas fechas de las Eliminatorias.

José López es la gran sorpresa de la prelista de la Selección Argentina para enfrentar a Venezuela y Ecuador. Pero esta noticia no es producto de la buena fortuna, sino de su excelente presente en Brasil, donde es figura del Palmeiras: lleva 15 goles en 41 partidos en 2025.

José Manuel López nació el 6 de diciembre del 2000 en un pequeño pueblo de Corrientes llamado San Lorenzo. Hijo de una ama de casa y de un padre dedicado a los embarques pesqueros, dio sus primeros pasos en el fútbol a los siete años en Club El Progreso y a los pocos meses empezó a jugar en Club Atlético Saladas. Allí jugó un año hasta que dio el salto a Independiente de Avellaneda con nueve años.

En el Rojo hizo todas las inferiores, pero en Sexta sufrió una lesión que le hizo plantearse el retiro. Tenía una lesión en la cintura, en los huesos, que casi no lo dejaba caminar. Pero su ambición fue más fuerte y pudo sobreponerse.

El Flaco llegó a entrenar con el plantel profesional bajó la dirección técnica de Ariel Holan, pero finalmente le terminaron avisando que no iba a ser tenido en cuenta. No obstante, en 2017 fue contactado por Lanús para una prueba y terminó conformando el plantel de la Quinta División del Granate durante todo ese año.

La llegada del Flaco López a Lanús, una decisión bisagra en su carrera

En 2018 empezó la pretemporada con la Cuarta y entrenó con la Reserva, pero se terminó yendo a préstamo al Club Atlético Colegiales de Tres Arroyos de la Liga Regional. López fue el goleador del equipo y pieza fundamental para el ascenso del equipo.

Tras su experiencia en la Liga Regional regresó al Granate y se asentó a base de goles y un gran juego aéreo (mide 188 centímetros). Finalmente su debut en Primera División se dio el 3 de enero de 2021, más precisamente en el empate 1-1 con Patronato. Su primer gol fue seis días después en el triunfo por 2-0 sobre Rosario Central.

Tras convertir tantos muy importantes, despertó el interés de River. Sin embargo, fue el Palmeiras el conjunto que se quedó con el 70% de su pase a cambio de siete millones de dólares.

En el Verdao jugó 156 partidos y anotó 47 goles. Esta temporada es el goleador del equipo en la Libertadores, con 5 tantos en 6 cotejos disputados. Su buen andar en Brasil lo ayudó a conseguir la convocatoria de Scaloni, con tan solo 24 años.