Agostina Hein hizo historia en la natación argentina: se consagró campeona mundial junior en los 400 metros medley y rompió un récord de 21 años

La nadadora de Campana se impuso en la prueba combinada con un tiempo de 4:34.34. ¿Cuál fue el histórico tiempo que bajó?

Agostina Hein campeona mundial junior Foto: @albicelesteilu

Tras conseguir ocho medallas en los Juegos Panamericanos de Asunción, Agostina Hein agigantó su figura al consagrarse campeona mundial junior en los 400 metros medley con récord argentino.

La oriunda de Campana se impuso con un tiempo de 4:34.34, que le permitió batir la plusmarca argentina que había fijado Georgina Bardach en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, que terminó con medalla de bronce.

“Amo esta carrera. Necesito llorar…”, fueron las primeras palabras de Agostina tras salir de la pileta.

La representante nacional dominó los primeros 100 metros de mariposa con 1:01.09, con 2:10.59 completó los 200 metros de espalda, con 3:32.61 cerró los 300 metros de pecho y completó la carrera con el crol para tocar primero en 4:34.34.

Además, con su marca, la nadadora de 17 años rompió el récord de campeonato que estaba en manos de la estadounidense Leah Hayes, quien en 2023 había marcado 4:36.84 en Netanya, Israel.