Con el debut de Mastantuono, el Real Madrid inició La Liga con un triunfo ajustado ante el Osasuna

Se impuso 1 a 0 con gol de Mbappé de penal. El ex jugador de River ingresó en el segundo tiempo y mostró movimientos para ilusionar a los Merengues.

La Liga, Real Madrid vs. Osasuna. Foto: EFE

En en el inicio de La Liga, el Real Madrid se impuso 1 a 0 ante el Osasuna en el Santiago Bernabéu con gol de penal de Kylian Mbappé.

El encuentro tuvo el debut de Franco Mastantuono, quien ingresó a los 23 del segundo tiempo y mostró buenos movimientos que hicieron ilusionar a los hinchas merengues.

(NOTICIA EN DESARROLLO)