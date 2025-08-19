La Fórmula 1 adelanta detalles del futuro de Colapinto en Alpine: “Hay planes para 2026″

Un artículo del sitio oficial analiza la actualidad del equipo francés, que actualmente está último en el campeonato de constructores.

Franco Colapinto. Foto: Agencia NA / X @F1

Franco Colapinto atraviesa unas semanas de descanso en el marco del corte de verano europeo en la Fórmula 1. A la espera del Gran Premio de Países Bajos, que se disputará el último fin de semana de agosto, un artículo del sitio oficial de la competencia se refirió a su futuro en Alpine.

Con altibajos, el piloto argentino se desempeña en Alpine y demuestra señales positivas, a pesar de las complicaciones que tiene con su monoplaza. Hasta el momento, disputó siete carreras en la actual temporada luego de reemplazar a Jack Doohan, quien había comenzado la actividad en 2025 con el equipo francés.

Flavio Briatore y Franco Colapinto Foto: Instagram @briatoreflavio

Todo indica que el asiento de Franco Colapinto no corre riesgo para lo que resta del año, aunque todavía no se aseguró su presencia en la próxima temporada. En este marco, Fórmula 1 se refirió a su situación contractual en la prestigiosa competencia.

Un artículo apunta que “es una situación más abierta cuando se trata del asiento junto a Gasly”. En esta misma línea, citaron una frase de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería y una pieza clave para que el argentino sea incorporado: “El equipo decide si es carrera por carrera o toda la temporada”.

Franco Colapinto en el GP de Hungría. Foto: EFE (Anna Szilagyi)

A modo de mensaje esperanzador para sus fanáticos, el apartado dedicado a Colapinto finaliza mencionando que “hay planes para 2026 aún por compartir” entre el argentino y su equipo. Más allá de lo que ocurra, permanecerá en la escudería, ya que tiene contrato vigente.

Por su parte, Pierre Gasly puede manejar con un poco más de tranquilidad: tiene contrato como piloto titular hasta, al menos, finales de 2026. De cara al cambio de reglamento y modificaciones, el francés se mostró optimista con los avances que pueden lograr.

Pierre Gasly y Flavio Briatore, Alpine. Foto: Reuters/Ricardo Arduengo

“Por lo que vi hasta ahora, desde el punto de vista del equipo, la estructura de la fábrica y la motivación ligada a los resultados que vamos a obtener para el próximo año, todo es muy alentador”, había indicado previamente en una entrevista con un sitio especializado.

Y sumó: “Estoy trabajando ahora mismo con Flavio (Briatore) para asegurarme de conseguir un coche ganador para el año que viene”.

Franco Colapinto en Fórmula 1: días y horarios del GP de Países Bajos

Viernes 29 de agosto

Prácticas Libres 1 : 7.30.

Prácticas Libres 2: 11.00.

Sábado 30 de agosto

Prácticas Libres 3 : 6.30.

Clasificación: 10.00.

Domingo 31 de agosto