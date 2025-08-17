Su otra pasión: así se divierte Franco Colapinto en sus vacaciones a la espera del regreso de la Fórmula 1
Franco Colapinto se encuentra en pleno receso de la Fórmula 1. Lejos de aprovechar los días para descansar, el joven piloto de Alpine apareció este domingo manejando una moto de agua en Formentera (España).
Bizarrap, productor argentino y uno de los máximos referentes de la música urbana, compartió en sus historias de Instagram un video del pilarense a bordo de un vehículo acuático a altas velocidades.
A la espera del Gran Premio de Países Bajos, Colapinto se prepara para encarar la segunda parte de la temporada, donde deberá mostrar un gran nivel si quiere mantener un puesto en la máxima categoría del automovilismo.
No obstante, por restricciones de la FIA, los pilotos no pueden hacer ninguna actividad que pueda influir en el rendimiento de los monoplazas. Por este motivo, el piloto argentino trasladó su pasión por la velocidad al ámbito acuático.
Fórmula 1: ¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto?
Viernes 29 de agosto
- Prácticas Libres 1: 7:30
- Prácticas Libres 2: 11:00
Sábado 30 de agosto
- Prácticas Libres 3: 6:30
- Clasificación: 10:00
Domingo 31 de agosto
- Carrera: 10:00
Las carreras restantes que tendrá Colapinto en la Fórmula 1
- Gran Premio de Países Bajos | Zandvoort: 29 al 31 de agosto.
- Gran Premio de Italia | Monza: 5 al 7 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán | Bakú: 19 al 21 de septiembre.
- Gran Premio de Singapur | Singapur: 3 al 5 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos | Austin: 17 al 19 de octubre.
- Gran Premio de México | Ciudad de México: 24 al 26 de octubre.
- Gran Premio de Brasil | San Pablo: 7 al 9 de noviembre.
- Gran Premio de Estados Unidos | Las Vegas: 20 al 22 de noviembre.
- Gran Premio de Qatar | Lusail: 28 al 30 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi | Yas Marina: 5 al 7 de diciembre.