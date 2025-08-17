Su otra pasión: así se divierte Franco Colapinto en sus vacaciones a la espera del regreso de la Fórmula 1

El joven pilarense de 22 años compartió un video en su cuenta de Instagram, donde se mostró andando en moto acuática. El productor musical Bizarrap, quien está con el piloto argentino en España, también publicó imágenes.

Franco Colapinto trasladó su pasión al ámbito acuático. Foto: Captura de video.

Franco Colapinto se encuentra en pleno receso de la Fórmula 1. Lejos de aprovechar los días para descansar, el joven piloto de Alpine apareció este domingo manejando una moto de agua en Formentera (España).

Franco Colapinto se divierte andando en moto de agua en Formentera, España. Créditos: Instagram @francolapinto.

Bizarrap, productor argentino y uno de los máximos referentes de la música urbana, compartió en sus historias de Instagram un video del pilarense a bordo de un vehículo acuático a altas velocidades.

A la espera del Gran Premio de Países Bajos, Colapinto se prepara para encarar la segunda parte de la temporada, donde deberá mostrar un gran nivel si quiere mantener un puesto en la máxima categoría del automovilismo.

El video que compartió Bizarrap sobre Franco Colapinto andando en moto de agua. Créditos: Instagram @bizarrap.

No obstante, por restricciones de la FIA, los pilotos no pueden hacer ninguna actividad que pueda influir en el rendimiento de los monoplazas. Por este motivo, el piloto argentino trasladó su pasión por la velocidad al ámbito acuático.

Fórmula 1: ¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto?

Viernes 29 de agosto

Prácticas Libres 1: 7:30

Prácticas Libres 2: 11:00

Sábado 30 de agosto

Prácticas Libres 3: 6:30

Clasificación: 10:00

Domingo 31 de agosto

Carrera: 10:00

Franco Colapinto en el GP de Hungría de Fórmula 1. Foto: Reuters / Bernadett Szabo.

Las carreras restantes que tendrá Colapinto en la Fórmula 1