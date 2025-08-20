Cruce de argentinos en los cuartos de final de Copa Libertadores 2025: cuándo juegan Racing y Vélez

Ambos equipos superaron los octavos y se verán las caras en la próxima instancia, en busca de quedar entre los mejores cuatro del torneo.

Racing y Vélez se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Foto: NA

Este martes se cerró una jornada ideal para los equipos argentinos en la Copa Libertadores 2025. Tanto Racing como Vélez sellaron su pase a los cuartos de final y ahora ambos equipos se enfrentarán por un lugar entre los mejores cuatro de la competencia internacional.

Tras empatar en cero en Brasil, el Fortín se hizo fuerte de local bajo la lluvia y derrotó por dos a cero a Fortaleza. Gracias a los goles de Maher Carrizo y Tomás Galván en la primera media hora del partido, avanzaron de ronda en lo que parecía una compleja serie.

Copa Libertadores, Vélez vs. Fortaleza

Por su parte, la Academia tuvo una noche teñida de épica en el Cilindro. Luego de caer uno a cero en Uruguay, logró dar vuelta la serie ante Peñarol y ganó por tres a uno, con el gol agónico de Franco Pardo. Previamente, Maravilla Martínez había marcado por duplicado para seguir a tono.

Pardo anotó el gol agónico para Racing que le dio la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores. Video: X SC_ESPN

Cuándo juegan Racing y Vélez por Copa Libertadores 2025

Las llaves de la Copa Libertadores muestran que los cuartos de final tendrán un cruce 100% argentino. Por esto mismo, resulta fundamental conocer cuándo jugarán Racing y Vélez con el objetivo de avanzar de ronda.

Racing clasificó de manera agónica ante Peñarol en Copa Libertadores. Foto: EFE

CONMEBOL aún no confirmó los días y horarios de los cruces de los cuartos de final. Se espera que haya más detalles en los próximos días, cuando ya estén definidos los ocho equipos, que pueden incluir a River y Estudiantes de La Plata también.

De todos modos, ya se conocen algunos detalles, como la semana: el partido de ida se disputará entre el martes 16 y jueves 18 de septiembre, mientras que la vuelta será entre el martes 23 y el jueves 25.

Maravilla Martínez, Racing Club. Foto: EFE

Además, la serie entre Racing y Vélez ya tiene definida las localías: el primer partido será en el José Amalfitani en Liniers y el segundo en el Presidente Perón de Avellaneda. Esto se definió en la fase de grupos, ya que los dirigidos por Gustavo Costas obtuvieron mejor puntaje, lo que les permite cerrar la llave como local.

Calendario de la Copa Libertadores 2025