Vélez se hizo fuerte en el Amalfitani, venció a Fortaleza y avanzó a los cuartos de la Copa Libertadores
Vélez se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores después de ganarle por 2 a 0 a Fortaleza en Liniers, luego del empate 0 a 0 en Brasil.
Con los goles de Maher Carrizo a los 7 minutos y Tomás Galván a los 28, el Fortín pasó a los cuartos de final y se medirá ante el ganador del duelo entre Racing y Peñarol.
Los goles, en detalles
A los siete minutos, Maher Carrizo conectó de cabeza un gran centro desde la izquierda de Elías Gómez para abrir el marcador, aprovechando una floja respuesta defensiva del rival.
Y a los 28 minutos, Tomás Galván amplió la ventaja tras una mala salida de Deyverson; la pelota fue interceptada por Jano Gordón por la derecha, quien asistió al mediocampista que definió con sutileza para el 2-0.