Vélez se hizo fuerte en el Amalfitani, venció a Fortaleza y avanzó a los cuartos de la Copa Libertadores

Se impuso 2 a 0 con goles de Maher Carrizo y Galván, luego de haber empatado 0 a 0 en Brasil. El equipo de Guillermo Barros Schelotto espera por el ganador de Peñarol y Racing.

Copa Libertadores, Vélez vs. Fortaleza Foto: EFE

Vélez se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores después de ganarle por 2 a 0 a Fortaleza en Liniers, luego del empate 0 a 0 en Brasil.

Con los goles de Maher Carrizo a los 7 minutos y Tomás Galván a los 28, el Fortín pasó a los cuartos de final y se medirá ante el ganador del duelo entre Racing y Peñarol.

Copa Libertadores, Vélez vs. Fortaleza

Los goles, en detalles

A los siete minutos, Maher Carrizo conectó de cabeza un gran centro desde la izquierda de Elías Gómez para abrir el marcador, aprovechando una floja respuesta defensiva del rival.

Copa Libertadores, Vélez vs. Fortaleza

Y a los 28 minutos, Tomás Galván amplió la ventaja tras una mala salida de Deyverson; la pelota fue interceptada por Jano Gordón por la derecha, quien asistió al mediocampista que definió con sutileza para el 2-0.