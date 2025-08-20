Fue uno de los fichajes más prometedores de Boca, pero fracasó y tras años en Europa hoy se dedica a otro deporte

El futbolista, que llegó a vestir la camiseta de la Selección Argentina, ahora se dedica al pádel.

Diego Perotti, de jugar en Boca a romperla en el pádel. Foto: Planeta BJ.

Daniele De Rossi, Edinson Cavani y Diego Perotti son algunos de los futbolistas que llegaron a Boca provenientes de Europa en la última década. Sin embargo, el último mencionado fue el que menos jugó de todos debido a que una lesión lo marginó del campo de juego.

Al exfutbolista de la Roma no le fue como esperaba y jugó apenas 31 minutos en el club antes de volver al viejo continente. Hijo de Hugo Omar Perotti, que fue campeón en el Xeneize, no pudo brillar en el equipo entonces dirigido por Carlos Bianchi.

Diego Perotti, de futbolista a jugador de pádel. Foto: Wikipedia.

Tras su fatídica vuelta al fútbol argentino, en 2022 colgó los botines por una rara lesión y se dedicó al pádel. Más allá de que varios futbolistas lo hacen como hobbie, el exdelantero le puso más seriedad todavía y compite en un nivel alto.

Diego Perotti fue campeón del torneo Winter Head en 2023 con Alessio Cerci, otro exfutbolista que se desempeñó por años en la liga italiana. Incluso también se lo vio jugando junto al Papu Gómez, quien estuvo lejos de la actividad profesional en el último tiempo por un dóping positivo.

Diego Perotti juega al pádel en un nivel muy alto. Foto: Instagram @die.perotti10

La carrera de Diego Perotti, marcada por las lesiones y un paso exitoso por Europa

Diego Perotti pudo jugar en clubes muy importantes de Europa pero cuando le tocó estar en Boca no pudo dar todo lo que venía mostrando. Las lesiones le jugaron en contra y terminó retirándose en 2022 por la rotura casi completa de la unión del ligamento de la rodilla derecha, una afección cuyos casos son contados en todo el planeta.

Respecto a su carrera, hizo sus divisiones inferiores en Boca Juniors, pero debutó en Deportivo Morón donde la rompió y, tras un año, dio el salto al fútbol europeo.

El Sevilla de España fue su primer destino, en 2008. En 2014 se dio el préstamo a Boca solo para el primer semestre pero sus constantes lesiones no le permitieron jugar más que 31 minutos repartidos entre un triunfo ante Estudiantes y una derrota ante Vélez por el Torneo Final.

Al regresar al Viejo Continente se puso la camiseta del Genoa y pasó a la Roma en 2015. Allí fue donde mayor continuidad tuvo. Tanto que logró ser convocado a la Selección Argentina. Sin embargo, los problemas físicos continuaron y tras la pandemia pasó al Fenerbahce y luego al Salernitana, donde puso fin a su carrera a mediados de 2022.