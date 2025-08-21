Violencia entre Independiente y U de Chile: las sanciones que podrían recibir y cómo se definirá la serie de Copa Sudamericana

Tras los violentos hechos en el estadio de Independiente, la Conmebol debe decidir lo que ocurrirá con ambos equipos.

Brutal violencia entre hinchas de Independiente y la U de Chile. Foto: EFE

El partido entre Independiente y la Universidad de Chile por Copa Sudamericana terminó de la peor manera: una batalla campal en una tribuna hizo que no se pueda terminar el encuentro. La decisión de Conmebol fue suspender de manera definitiva el encuentro, por lo que ahora resta conocer la pena que recibirán los equipos.

Actualmente, el caso está en manos del Tribunal de Disciplina de Conmebol. Según el reglamento, ambos clubes corren distintos riesgos, como sanciones económicas o descalificación de la competencia.

Violencia entre las barras de Independiente y U de Chile en Avellaneda.

Si bien el Artículo 19 del Código Disciplinario de la Conmebol indica que el equipo considerado culpable de la cancelación recibirá la pena de perder el partido por 3 a 0, en este caso es particular. Si bien los incidentes comenzaron con el accionar de los hinchas de la U de Chile, también hubo una fuerte reacción de la hinchada de Independiente.

Incluso el comunicado publicado por Conmebol señala que la “falta de garantías por parte del club local”, algo que podría perjudicar al Rojo en la resolución final.

Más allá del resultado final que puede imponer una sanción, hay otras penalidades más graves para ambas instituciones, como la eliminación del torneo, una multa económica o jugar partidos sin público.

Durante este 2025, se dio un caso similar entre Colo Colo y Fortaleza por Copa Libertadores. Los incidentes se dieron en Chile y la resolución de Conmebol fue darle la victoria al conjunto brasileño, además de que debía jugar sin público por el resto del torneo.

Qué sanciones pueden recibir Independiente y U de Chile tras los incidentes en Copa Sudamericana

Multas económicas : Las sanciones pueden incluir multas que van desde los 100 hasta los 400.000 dólares.

Sanciones al estadio : El club responsable podría ser obligado a jugar partidos a puertas cerradas o sufrir el cierre total o parcial de su estadio.

La sanción más dura: El reglamento también contempla la descalificación de la competición en curso y/o la exclusión de futuros torneos internacionales.

Al momento de la cancelación definitiva, el partido estaba empatado 1-1, pero la Universidad de Chile se encontraba en ventaja en el resultado global por 2-1. Ahora, todo dependerá del fallo del Tribunal de Disciplina, que definirá el futuro de ambos equipos en la copa.