Videos impactantes: duro enfrentamiento entre barras de Independiente y U de Chile dejó al menos 10 heridos y 90 detenidos

El partido por la Copa Sudamericana que disputaban ambos equipos se interrumpió en el comienzo del segundo tiempo. Conmebol informó que no se reiniciará.

Brutal violencia entre hinchas de Independiente y la U de Chile. Foto: EFE

Este miércoles por la noche se produjo un aberrante hecho en la cancha de Independiente. Un fuerte enfrentamiento entre barras del equipo local contra los de Universidad de Chile produjo más de 10 heridos, uno de ellos grave, y cerca de 90 detenidos. Hasta que se produjeron los incidentes, el partido por la Copa Sudamericana estaba 1 a 1 y tuvo que suspenderse de manera definitivamente, por lo que se espera la resolución de Conmebol.

Los videos más impactantes del enfrentamiento entre las barras de Independiente y U de Chile

Violencia entre las barras de Independiente y U de Chile en Avellaneda. Video: X Diario Olé.

El partido de vuelta de los octavos de final no se reanudará, y el Tribunal de Disciplina de la entidad confirmará una resolución en los próximos días.

Por lo tanto, los Órganos Judiciales de la Conmebol analizarán lo sucedido y anunciarán que sucederá con respecto a los equipos. La decisión podría incluir la descalificación de ambos, debido a la gravedad del altercado y la violencia expuesta por las dos parcialidades, aunque también podría ser uno solo el afectado, mientras que el otro avanzaría a los cuartos de final del certamen continental.

“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la Copa Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”, señaló la entidad en un comunicado.

Asimismo, agregó que, “teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la Conmebol para futuras determinaciones”, expresó el comunicado oficial de la Confederación.

Los incidentes comenzaron en el entretiempo, cuando los hinchas más radicalizados del conjunto chileno prendieron fuego una bandera de Independiente y luego empezaron a arrojar objetos contundentes desde la tribuna Pavoni alta hacia el sector inferior.

Como consecuencia de esas agresiones algunos simpatizantes de Independiente resultaron heridos, mientras el resto se guarecía debajo de las gradas y otro grupo decidió ingresar al terreno de juego para que interrumpan las acciones, con el segundo tiempo apenas iniciado.

En tanto, la voz del estadio pidió en reiteradas ocasiones que los hinchas del cuadro visitante desalojen el estadio para que el juego pueda continuar. No obstante, los violentos no cesaron con los ataques y permanecieron dentro del Libertadores de América.

A pesar de los actos de vandalismo la policía no se hizo presente para controlar la situación y los incidentes continuaron con mayor violencia, mientras los hinchas del rojo se unieron en un canto pidiendo a la barra brava que acuda a la tribuna del equipo visitante.

Finalmente, los integrantes de la barra de Independiente ingresaron a la tribuna visitante, donde se enfrentaron con los chilenos, a quienes atacaron con armas blancas y golpes de puño, y hasta los despojaron de su vestimenta, en medio de un caos generalizado, que derivó en la suspensión del cotejo.

En esas circunstancias, se pudo observar el desbande los hinchas trasandinos, uno de los cuales se acercó hasta el borde de la grada y cayó al vacío, en un aparente intento por escapar de la furiosa barra de Independiente, aunque algunos testigos afirmaron que fue empujado.

El partido, hasta los repudiables hechos violentos

Los desmanes se produjeron con el partido igualado 1-1 y todo el segundo tiempo por jugarse, un resultado que le daba la clasificación al equipo trasandino, que había ganado en la ida por 1-0 la semana pasada en Santiago de Chile.

El equipo visitante se había puesto en ventaja con un gol de Lucas Assadi, a los 12 minutos del primer tiempo, mientras que Santiago Montiel igualó para Independiente sobre los 27. El conjunto rojo necesitaba una victoria por más de un gol de diferencia para avanzar a la siguiente instancia.