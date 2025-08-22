Detrás de los pasos de Colapinto: Red Bull sumó a un argentino con gran proyección a su academia

La destacada escudería se interesó en el nombre de Mattia Colnaghi, un joven italo-argentino que dio muy buenos pasos en su carrera.

No es una novedad que Red Bull en distintos momentos de su historia en Fórmula 1 apostó por juveniles de su academia. Días atrás, hubo un movimiento importante en la escudería, ya que se anunció la contratación de dos jóvenes talentos: Chiara Bättig y Mattia Colnaghi. El segundo mencionado genera especial ilusión, ya que es un italo-argentino con gran proyección.

Con Franco Colapinto en la Fórmula 1, las chances de aparición de otro argentino en la máxima competencia aumentan. Por esto mismo, el paso que dio Colganhi resulta fundamental en su carrera, ya que se trata de su llegada a una academia muy prestigiosa.

Mattia Colnaghi, el joven italo-argentino que ingresó a la academia de Red Bull. Foto: Instagram

Los dos pilotos mencionados pasarán a ser parte del equipo junior desde 2026. Bättig tiene 15 años y abandonará los karts para participar de la Fórmula 4, según se estima.

Con respecto al caso del joven italo-argentino, dará un importante salto de calidad de la Eurocup-3 (donde actualmente es el líder) a la Fórmula 3, donde competirá bajo el equipo MP Motorsport, el mismo que tuvo a Franco Colapinto en sus pasos previos a la F1.

“Ser seleccionado como piloto junior de Red Bull significa para mí la oportunidad y la ruta para llegar a donde quiero estar, con el objetivo final de convertirme en campeón del mundo de Fórmula 1 con Red Bull”, expresó el joven de 17 años en su llegada a la marca.

El nombre de Mattia Colnaghi ganó fuerza durante 2024, cuando ganó el campeonato de España de F4. Además, su buen desempeño en la vigente temporada de Eurocup-3 llamó la atención de Red Bull, que lo sumó a su academia.

“Ganar el título de la Fórmula 4 española el año pasado como debutante fue un logro importante para mí, como lo fue unirme al Red Bull Junior Team, pero tengo que seguir siendo humilde, eso es muy importante para mí”, detalló en una entrevista publicada por el equipo.

La historia de Colnaghi está vinculada a Argentina, ya que su madre es oriunda de la Patagonia y gran parte de su familia sigue en el país. De todos modos, el joven piloto nació en Monza, un sitio más que emblemático para el mundo de las carreras.

El asesor de Red Bull y responsable del programa de entrenamiento, Helmut Marko, destacó su aparición con un mensaje esperanzador: “Lidera el campeonato e irá a la Fórmula 3, y como siempre queremos que compitan en cabeza y, si es posible, que ganen el campeonato”.