La Fórmula 1 implementará un nuevo reglamento con cambios en chasis y motores para evitar desventajas a partir de 2026

El futuro estatuto introduce el concepto de Oportunidades de Desarrollo y Mejora Adicionales (ADUO), que se aplicará tras analizar el rendimiento de cada unidad de potencia en las primeras cinco o seis carreras de la temporada, entre otras modificaciones.

McLaren es la escudería dominante en la presente temporada de Fórmula 1. Foto: Reuters / Anna Szilagyi.

El 2026 marcará un antes y después en la Fórmula 1, ya que tanto el reglamento de chasis como el de motores sufrirán una de las revisiones más profundas de los últimos 50 años, según varios directores técnicos del paddock.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) busca modernizar la categoría con el uso de energía eléctrica y la eliminación de elementos complejos, como el MGU-H, que en su momento fue un gran diferenciador de rendimiento.

Lando Norris, McLaren. Foto: Reuters (Bernadett Szabo)

Una de las novedades clave será el sistema de concesiones para marcas que comiencen con desventaja en la máxima categoría del automovilismo.

El nuevo reglamento introduce el concepto de Oportunidades de Desarrollo y Mejora Adicionales (ADUO), que se aplicará tras analizar el rendimiento de cada unidad de potencia en las primeras cinco o seis carreras de la temporada.

Max Verstappen, Red Bull. Foto: Reuters (Bernadett Szabo)

Aquellos fabricantes que estén por debajo de un porcentaje de rendimiento (más de un 3% por debajo de la potencia máxima medida) recibirán beneficios como: más horas en banco de pruebas, mayor margen de inversión dentro del límite presupuestario y la posibilidad de re-homologar el motor.

El objetivo de esta flamante reglamentación es evitar que un mal inicio condene a un equipo a años de inferioridad, una situación que actualmente es casi imposible de revertir dentro de la F1.

Charles Leclerc, Ferrari. Foto: Reuters (Bernadett Szabo)

El reglamento especifica qué componentes del motor de combustión interna pueden volver a desarrollarse en caso de obtener el estatus ADUO, permitiendo mejoras focalizadas sin romper la equidad.

La implementación de motores extra en la Fórmula 1

La FIA ideó un plan para casos de problemas graves de fiabilidad donde si un fabricante rompe un motor cada fin de semana, el coste de reemplazo limitaría su desarrollo debido al techo presupuestario.

Felipe Drugovich, Aston Martin. Foto: Reuters (Marton Monus)

Por este motivo, se estudia otorgar “motores extra” con un coste reducido dentro del límite, evitando que los equipos queden atrapados en un círculo de averías y falta de progreso.

Esta última medida todavía está en revisión, pero se espera su aprobación antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento que busca hacer más competitiva la máxima categoría del automovilismo.