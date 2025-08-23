La AFA dio detalles sobre los amistosos de la Selección Argentina en la próxima fecha FIFA: jugará en EEUU, Angola y la India

La casa matriz del fútbol argentino dio a conocer las fechas para las giras de octubre y noviembre.

Lionel Messi en la Selección Argentina. Foto: Reuters/Pablo Sanhueza

Clasificada al Mundial 2026, la Selección Argentina ya piensa en la preparación de cara a la defensa del título en la próxima Copa del Mundo. En el futuro inmediato, los de Lionel Scaloni afrontarán el fin de las Eliminatorias Sudamericanas en septiembre, mientras que luego protagonizará varios amistosos.

En ese sentido, la AFA dio los primeros detalles del calendario “albiceleste” de cara a las fechas FIFA de octubre y noviembre.

Selección Argentina. Foto: REUTERS

Cuándo juega la Selección Argentina

La casa matriz del fútbol argentino informó que la primera gira de la Selección será entre el 6/10 y el 14/10 y tendrá lugar en Estados Unidos, con rivales y sedes a definir.

El mes siguiente, Argentina viajará a Luanda, Angola y a Kerala, India, en un viaje que estará comprendido entre el 10/11 y el 18/11. Para esta ocasión, tampoco están confirmados a quienes enfrentará.

El calendario de la Selección Argentina en las Eliminatorias

La Selección recibirá el 4 de septiembre a Venezuela a las 20.30 (hora argentina) en el estadio Monumental. Luego será visitante de Ecuador, el 9 de septiembre a las 20.

Cuándo se sortean los grupos del Mundial 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el sorteo para la fase de grupos del Mundial 2026 que se celebrará en ese país, en México y en Canadá, tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington.

El Mundial, que se celebrará en 16 ciudades de los tres países mencionados entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, contará con 48 equipos participantes, 16 más que en las ediciones celebradas entre 1998 y 2022.