Boca sigue en levantada: le ganó a Banfield en La Bombonera con goles de Edinson Cavani y Miguel Merentiel
Boca le ganó 2-0 a Banfield por la sexta fecha del Torneo Clausura. Los goles del partido en La Bombonera los marcaron Miguel Merentiel y Edinson Cavani.
El primer tiempo fue para los de Miguel Ángel Russo, que hicieron figura al arquero del “Taladro”, Facundo Sanguinetti, quien intervino en reiteradas ocasiones para evitar que el conjunto “Xeneize” se adelante en el marcador.
El segundo tiempo fue más igualado, aunque el local continuó buscando el primer tanto por medio de un activo Brian Aguirre.
El primer tanto de la tarde/noche llegaría a los 55 minutos, cuando Merentiel aprovechó un error defensivo de Banfield, eludió al arquero y envió la pelota al fondo de la red.
El 2-0 del “Xeneize” se dio a los 82′. Tras un córner de Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia peinó la pelota y Cavani la empujó de cabeza, para sacarse la mufa y sellar el resultado.
La próxima fecha, Boca visitará a Aldosivi, el domingo 31 de agosto a las 14.30. Por su parte, Banfield será local ante Tigre, el viernes 29 a las 19.