Franco Mastantuono debuta como titular en la visita del Real Madrid al Oviedo por la segunda fecha de La Liga

El argentino va del arranque en el conjunto de Xabi Alonso tras hacer su estreno la jornada pasada.

Xabi Alonso sorprendió con el 11 del Real Madrid para jugar como visitante ante el Oviedo en el Carlos Tartiere, por la segunda fecha de LaLiga española.

El DT dejó afuera de los titulares a Vinicius Jr, mientras que están desde el arranque su compatriota Rodrygo Goes y el argentino Franco Mastantuono.

Franco Mastantuono en el Real Madrid. Foto: REUTERS

Rodrygo ocupa la plaza de Vini en el ataque del conjunto madridista, en tanto que Mastantuono, que se estrenó en LaLiga la pasada jornada ante Osasuna, entra en lugar del hispano-marroquí Brahim Díaz y será titular por vez primera.

Así mismo, Dani Carvajal formará en el lateral derecho en lugar del inglés Trent Alexander Arnold y Antonio Rudiger vuelve a un once inicial para reemplazar al brasileño Eder Militao, que había sido el elegido hasta ahora por Xabi Alonso.

Debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid. Foto: EFE (Sergio Pérez)

De esta manera, el 11 estará formado por: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Valverde, Arda Guler; Mastantuono, Mbappé y Rodrygo.

